Кризис в Украине будет преодолен до августа – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что кризис в Украине будет преодолен до августа 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я вижу, что при условии мобилизации наших усилий до августа Украина окончательно преодолеет кризис, причем как в экономике, так и в общественном сознании», – сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что преодоление кризиса до августа возможно в том случае, если будут четко определены и выполнены все планы по выведению экономики из кризиса.

«Мы ставим перед собой масштабные задачи, и если будем целенаправленно их решать, то юбилей (20 лет независимости Украины – УНИАН) отметим достойно», – сказал глава правительства.