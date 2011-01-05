Число предприятий, предоставляющих админуслуги, с 1 февраля будет значительно сокращено

С 1 февраля текущего года число предприятий, предоставляющих административные услуги, будет сокращено с 11 тысяч до максимум 1,5 тысячи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

«С 1 февраля из 11 тыс. максимум останется в лучшем случае тысячи полторы, а может быть и меньше. Я думаю, что граждане вздохнут с облегчением, потому что меньше будут ходить и получать всевозможные справки и платить за это деньги. Поменьше будет вымогательства чиновников», – сказал первый вице-премьер.

При этом он отметил, что административные услуги будут оказывать лишь те предприятия, которые могут их оказывать согласно действующему законодательству.