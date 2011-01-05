Главное на 5 января

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О признании утратившими действие некоторых законов Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, вы сказанные специалистами, научными работниками и практиками.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, другим указом Президент освободил Д.САЛАМАТИНА от должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Президент также назначил Дмитрия ПЕРЕГУДОВА исполняющим обязанности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства

Государственный бюджет Украины на 2010 год по доходам выполнен на 99%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Вопреки паническим прогнозам наших оппонентов, вопреки экстремальному спаду в 2009 году, по доходам бюджет прошлого года выполнен на 99%», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что по итогу года дефицит госбюджета-2010 не превысил 5%.

«Дефицит бюджета мы удержали в границах 5% после безумного 15-процентного дефицита в 2009 году», – сказал он.

По состоянию на 1 января 2011 года долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») за потребленный природный газ превысили 2,83 млрд. грн. При этом теплопоставщики рассчитались с ДК «Газ Украины» лишь на 44%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, согласно данным оперативного мониторинга, за период с 1 октября 2010 года наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (424,19 млн. грн.), Донецкой (402,37 млн. грн.), Харьковской (369,67 млн. грн.), Одесской (165,33 млн. грн.), Запорожской (149,31 млн. грн.), Луганской (147,32 млн. грн.), Киевской (127,93 млн. грн.), Львовской (122,94 млн. грн.) областей.

Кроме того, столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» 1,035 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 80%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплопоставляющие предприятия Закарпатской (34%), Днепропетровской и Волынской (по 35%), Кировоградской (37%), Ривненской, Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской (по 38%), Луганской (39%) областей, а также АР Крым (36%).

Задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг., превышает 1,81 млрд. грн. (уровень оплаты – 82%).

Апелляционный суд города Киева оставил экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня в 14.00 объявил председательствующий на судебном процессе судья Александр БЕЦ.

Таким образом, суд признал правильность решения Печерского районного суда столицы от 27 декабря прошлого года, по решению которого Ю.ЛУЦЕНКО была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.

Как отмечается в постановлении, суд не нашел достаточных оснований подвергать сомнению решение суда первой инстанции. Кроме того, Апелляционный суд Киева учел тяжесть совершенного Ю.ЛУЦЕНКО преступления и его поведение.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Япония получила от правительства Николая АЗАРОВА подтверждение о целевом использовании денег, полученных Украиной за продажу квот на выбросы парниковых газов в соответствии с положениями Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам возле Генеральной прокуратуры.

«Представители нашей команды обратились к послу Японии, который в рабочей встрече сказал, что японская сторона обращалась к правительству ЯНУКОВИЧА с вопросом, были ли использованы эти деньги, на что получили письменный ответ, что все деньги Киотского протокола находятся на счетах и никуда не передвигались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, японская сторона также проводила независимый аудит по проверке обращения этих финансовых ресурсов. «Этот аудит японской стороны подтвердил, что деньги на месте и никогда не списывались, и никуда не передвигались. Есть официальный документ, который находится в уголовном деле», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, следователь также подтвердил, что в материалах дела есть соответствующие документы.

(УНИАН)