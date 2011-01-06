ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Луценко сидит в камере смертников за семью замками», в котором пишет – экс-министр внутренних дел Юрий Луценко рассказал новые подробности своего содержания под стражей в столичном СИЗО №13…

http://delo.ua/ukraine/lucenko-sidit-v-kamere-smertni-149685/

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Также «Дело» публикует материал «Какие компании не платили по долгам в 2010 году», в котором пишет - в 2010 году количество дефолтов по корпоративным облигациям сократилось более чем в десять раз…

http://delo.ua/finance/kakie-kompanii-ne-platili-po-d-149560/

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«Газета по-киевски» в публикации «Депутат-боевик теперь отвечает за оборону» пишет – 29 декабря Кабмин оперативненько создал государственный концерн «Укроборонпром». А вчера стало известно о том, что возглавил эту структуру небезизвестный регионал Дмитрий Саламатин…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/06/024638.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Снял табличку и сноси: как уничтожают город» пишет – даже мемориальная доска не памятнике культуры не гарантирует ему безопасности. В атмосфере полнейшей секретности и закрытости государственные чиновники расправляются с историческим наследием столицы…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/06/002038.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Цены на киевские отели рухнули больше всех в мире» пишет - цена за номер в январе снизилась в среднем на 23% - с $124,7 до $96 за ночь…

http://www.segodnya.ua/news/14210522.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «МЭА: высокие цены на нефть приведут к повторению кризиса» пишет – сегодняшние цены на нефть не удовлетворяют ничьим интересам. Ведь на страны ОЭСР приходится 65% всего мирового потребления нефти…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2011/01/05/1184007

(УНИАН)