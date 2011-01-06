В Одессе неизвестный застрелил известного бизнесмена Коробчинского

Одесса. Вечером 5 января в Одессе неизвестный застрелил бизнесмена и политика Александра Коробчинского.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, неизвестный злоумышленник совершил четыре выстрела в сквере Пале-Рояль, у дома лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины, когда тот выходил из автомобиля в 19.30.

Две пули калибра 9 миллиметров попали в живот. А.Коробчинскому была сделана хирургическая операция в одной из частных клиник.

Однако, А.Коробчинский от полученных ран скончался.

Как сообщалось, А.Коробчинский, возглавлявший крупную строительную компанию «Интострой», был депутатом Одесского горсовета 4 и 5 созывов, осенью 2010 года баллотировался в мэры Одессы. Занял третье место, получив 8 тыс. 631 голос (2,6%).