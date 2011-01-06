Кинах: убийство Коробчинского связано с бизнесом

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что убийство председателя Партии промышленников и предпринимателей Александра Коробчинского связано в его бизнесом и обещает контролировать расследование преступления. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«На наш взгляд, убийство в первую очередь связано с бизнесом, учитывая, что в политике у Александра Коробчинского по сути не было врагов. В политике он всегда вел себя толерантно и соблюдал принципы политической цивилизованной дискуссии», - заявил А.КИНАХ

Он отметил, что гибель А.Коробчинского - это большая потеря для всех людей, кто близко его знал. «Мы скорбим – для нас это огромная потеря», - отметил А.КИНАХ.

Он выразил соболезнования родным и близким А.Коробчинского. «Это безусловно большая трагедия для родных, близких, друзей, и учитывая личность Александра – для общества в целом. Александра Коробчинского мы, и я лично, глубоко уважали. Он прошел очень сложный путь в жизни и бизнесе и принадлежит к той когорте людей, в том числе бизнесменов и политиков, которые по сути сами себя сделали за счет воли и работы», - сказал А.КИНАХ.

А.КИНАХ подчеркнул, что А.Коробчинский активно работал в сфере строительства социального жилья, взаимодействовал с местными органами власти в вопросах , меценатства и культуры. «Это делало ему честь. Он не замыкался на своем благополучии, а пытался сделать так, чтоб и окружающие его люди жили счастливо», - сказал А.КИНАХ.

Он также отметил, что пройдя довольно сложный жизненный путь А.Коробчинский стал самодостаточной личность. В бизнесе и политике он стремился активно влиять на то, чтоб Украина развивалась как современная, правовая демократическая страна.

Будучи кандидатом в мэры Одессы, подчеркнул А.КИНАХ, А.Коробчинский «очень толерантно» проводил свою избирательную компанию, исходя из принципов конструктива и консолидации.

А.КИНАХ пообещал лично приложить все возможные усилия для того, чтоб это преступление было раскрыто, а виновные наказаны.

«Мы сделаем все, в том числе и я лично, чтоб преступники были найдены и наказаны в соответствии с законодательством. Мы будем контролировать ситуацию, взаимодействовать с Генпрокуратурой, следственными органами», - отметил президент УСПП.

Как сообщал УНИАН, политик и бизнесмен, глава ПППУ, вице-президент УСПП, экс-кандидат на пост мэра города А.Коробчинский был убит в центре Одессы вечером 5 января.

Около 19.30 А.Коробчинский вместе с супругой шел в сторону своего дома, что рядом с оперным театром, когда неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, выпустил в него четыре пули и скрылся.

Спустя час пули были извлечены в ходе хирургической операции в частной клинике, но А.Коробчинский скончался.

По данным милиции, на месте преступления найдены также окурки - киллер долго ждал политика и бизнесмена неподалеку от его дома. Это зафиксировано и камерой наблюдения, установленной на одном из соседних домов. Предполагают, что выстрелы произведены из пистолета системы Макарова.

***А.Коробчинский родился 29 августа 1969 года в Киеве. С 2002 по 2010 годы он был депутатом Одесского горсовета. С 2003 занимал должность президента промышленно-строительной группы "Интострой". Являлся соучредителем и совладельцем медиахолдинга «Репортер-медиа», который включает телеканал, информационное агентство и пресс-центр. 7 ноября 2009 года был избран председателем Партии промышленников и предпринимателей Украины. На выборах 2010 года баллотировался на пост мэра Одессы и занял третье место. В семье Коробчинских - четверо детей.