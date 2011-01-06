Янукович и Медведев выразили готовность к продуктивному сотрудничеству в 2011 году

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба Президента РФ, сегодня между главами государств состоялся телефонный разговор.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе разговора обсудили предстоящие двусторонние контакты, планы совместной работы и выразили готовность к тесному и продуктивному сотрудничеству в 2011 году», - говорится в сообщении.

Президенты также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии праздника Рождества Христова.