Венгрия готова изменить закон о СМИ вместе с другими странами Евросоюза - Орбан

Венгрия готова изменить свой новый закон о СМИ, если этого потребует ЕС, однако считает, что многие страны-члены Евросоюза должны будут последовать ее примеру.

Как сообщает AFP, об этом заявил сегодня премьер-министр страны Виктор ОРБАН иностранным журналистам.

«Мы находимся в Европейском Союзе, и есть правила игры», - сказал он.

При этом В.ОРБАН подчеркнул, что закон его страны, вступивший в силу с 1 января этого года, не отличается от похожих законов других стран-членов.

«Венгрия согласится на любую процедуру, предложенную ЕС. Но, если венгерский закон о СМИ будет изменен, то законы о СМИ Франции, Германии, Нидерландов также должны быть изменены, потому что в нашем законе нет ничего такого, чего не было бы в их законах о СМИ», - заявил венгерский премьер.

Как сообщал УНИАН, в начале января Еврокомиссия выразила сомнения относительно того, насколько новый венгерский закон о СМИ соответствует правилам ЕС в области свободы медиа.

Вопрос нового венгерского закона и, в частности, его положений о регуляторе в области СМИ, будет обсуждаться 7 января на встрече представителей Еврокомиссии с правительством Венгрии, председательствующей в ЕС с 1 января этого года, в Будапеште.