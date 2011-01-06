Главное на 6 января

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2010 г. составил 414 млрд. 868 млн. 412,49 тыс. грн., или 52 млрд. 263 млн. 594,42 тыс. долл., что на 2,02% больше показателя на конец октября 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 ноября 2010 г. составил 261 млрд. 063 млн. 723,9 тыс. грн. (62,93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 887 млн. 846,33 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 153 млрд. 804 млн. 688,59 тыс. грн. (37,07%), или 19 млрд. 375 млн. 748,09 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец ноября 2010 г. составил 311 млрд. 129 млн. 649,95 тыс. грн. (74,99%), или 39 млрд. 194 млн. 967,24 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 171 млрд. 161 млн. 712,76 тыс. грн. (41,26%), или 21 млрд. 562 млн. 448,08 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 139 млрд. 966 млн. 937,19 тыс. грн. (33,74%), или 17 млрд. 632 млн. 519,16 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 103 млрд. 738 млн. 762,54 тыс. грн. (25,01%), или 13 млрд. 068 млн. 627,18 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 89 млрд. 901 млн. 011,14 тыс. грн. (21,67%), или 11 млрд. 325 млн. 398,25 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 837 млн. 751,40 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 743 млн. 228,93 тыс. долл.

На протяжении января-ноября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 96 млрд. 964 млн. 290,79 тыс. грн. (30,50%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг вырос на 35 млрд. 236 млн. 483,07 тыс. грн. (25,92%), государственный внутренний долг вырос на 48 млрд. 896 млн. 860,42 тыс. грн. (53,69%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 12 млрд. 830 млн. 947,30 тыс. грн. (14,11%).

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за IІI квартал 2010 г. сравнительно с III кварталом 2009 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%, в то время как, по оперативным данным на середину декабря 2010 г., данный показатель составлял 103,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«Номинальный ВВП за III квартал 2010 г. составил 303 млрд. 705 млн. грн. Реальный ВВП за III квартал 2010 г., по сравнению с соответствующим кварталом 2009 г., в постоянных ценах 2007 г. составил 103,4%, а со II кварталом 2010 г., с учетом сезонного фактора, - 100,1%» - говорится в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в декабре 2010 года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 1,078 млрд. долл. США за импортированный в декабре 2010 года природный газ.

Цена природного газа для компании в четвертом квартале 2010 года составляла около 253 долл. за тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Средняя розничная цена на бензин и дизельное топливо с начала года в Украине поднялась на 5-8%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на данные Госинспекции контроля за ценами.

Так, цена за литр бензина марки А-95 на 5 января 2011 г., по сравнению с 31 декабря 2010 г., выросла с 8,11 до 8,15 грн., то есть на 0,5%, А-76 – с 7,34 до 7,39 грн. – на 0,7%, дизтоплива – с 7,52 до 7,58 грн./литр, то есть на 0,8%.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об увеличении социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Этот закон вступил в силу с 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада увеличила социальную помощь малообеспеченным семьям, приняв Закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Этим законом, внесенным Президентом Украины, предусмотрено, что размер государственной социальной помощи (в том числе и максимальный) увеличивается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 грн., в 2012 году – на 120 грн., в 2013 году – на 180 грн, в 2014 году - на 250 грн.

Кроме того, на детей в возрасте от 13 до 18 лет размер помощи увеличивается в 2011 году на 100 грн., в 2012 году – на 230 грн., в 2013 году – на 360 грн., в 2014 году – на 500 грн.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения к статье 171 Закона Украины «Об электроэнергетике», согласно которым на один год перенесено применение порядка стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в 2010 г. Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в статью 171 Закона Украины “Об электроэнергетике” (об изменении сроков вступления в силу дополнительного условия применения порядка стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников).

Законом внесено изменение в статью 171 Закона “Об электроэнергетике”, в соответствии с которым на один год переносится действие дополнительного условия, касающееся применения указанного в статье порядка стимулирования производства электроэнергии с использованием энергии солнечного излучения (об использовании на объектах электроэнергетики солнечных модулей, в стоимости производства которых удельный вес материалов и сырья украинского происхождения в размере не меньше 30%).

Во исполнение Закона «О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, которые имеют стратегическое значение, и угледобывающих предприятий, и возобновлении пенсионных прав их работников» Кабинет министров утвердил порядок рассрочки задолженности по уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование от стратегических предприятий.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 5 января 2011 года №3, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным постановлением также утвержден порядок списания задолженности Пенсионного фонда по займам, предоставленным за счет средств единого казначейского счета, на сумму списанной задолженности по уплате штрафов и пени угле- и торфодобывающими предприятиями, которые находятся под управлением Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, порядок рассрочки задолженности по пенсионным взносам стратегических предприятий предусматривает, что возможность рассрочки долга предоставляется под проценты, рассчитанные за период, начиная с дня подписания договора предприятия с ПФУ и заканчивая днем погашения суммы, исходя из учетной ставки Национального банка Украины (НБУ), которая действует на дату внесения очередного ежемесячного платежа. Проценты начисляются, но не уплачиваются, кроме случаев, когда договор о рассрочке долга подлежит расторжению.

Сегодня, 6 января, официально опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Закон был принят Верховной Радой 2 декабря 2010 года и подписан Президентом Украины 29 декабря 2010 года.

Закон был разработан по инициативе «Укрзализныци» и предусматривает повышение размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, правил пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте.

В частности, размеры штрафов за наиболее распространенные правонарушения на железнодорожном транспорте теперь увеличатся более чем в 4 раза. Если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя могли взыскать не более 17 грн. штрафа, то с сегодняшнего дня за такое нарушение нарушитель будет платить в 10 раз больше.

Согласно закону, за самовольный проезд в грузовых поездах штраф составит от 119 до 255 грн. Повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи обойдется нарушителю в сумму от 170 до 510 грн., штраф за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, составит от 255 до 680 грн. Также предусмотрено увеличение ответственности за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов (штраф от 34 до 170 грн.) и за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекол локомотивов и вагонов (штраф от 170 до 510 грн.) Также с сегодняшнего дня увеличивается штраф за нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей, который составит от 170 до 340 грн.

Как отмечается в сообщении, такие меры, по мнению железнодорожников, являются необходимыми и будут сдерживать граждан от необдуманных поступков при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях. Как считают в «Укрзализныце», также благодаря усилению ответственности за вмешательство в деятельность транспорта уменьшится количество случаев незаконных посягательств на грузы и имущество железных дорог.

Железные дороги Украины назначили 38 дополнительных поездов на рождественские праздники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, по 11 поездов назначили Юго-Западная и Приднепровская железные, 5 - Южная, 5 - Одесская, 4 - Донецкая и 2 - Львовская.

Одесская железная дорога назначила поезда № 210/209 Николаев - Киев, № 228/227 Одесса - Львов, № 432/431 Одесса - Харьков, № 558/557 Одесса - Ужгород, № 267/268 Херсон - Львов.

Приднепровская железная дорога: № 26/25 Евпатория - Москва, № 69/70 Бердянск - Москва, № 212/211 Феодосия - Москва, № 238/237-294/293 Симферополь - Киев, № 182/181 Симферополь - Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк, № 517/518 Днепропетровск - Львов, № 535/536 Симферополь - Ужгород, № 208/207 Симферополь - Москва, № 561/562 Днепропетровск - Киев, № 562/561-247/248 Симферополь - Киев.

Составом ЮЗЖД назначены поезд № 207/208 Киев - Ужгород, № 282/281-58/57 Киев - Симферополь, № 515/516 Киев - Ворохта, № 505/506 Киев - Ужгород, № 219/220 Киев - Ивано-Франковск, № 537/538 Киев - Ужгород, № 269/270 Киев - Ивано-Франковск, № 525/526 Киев - Чоп, № 96/95 Киев - Москва, № 252/251 Киев - Москва, № 511/512 Киев - Львов.

Донецкая железная дорога назначила поезда № 524/523 Луганск - Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк, № 577/578-576/575 Донецк - Киев, № 553/554 Донецк - Львов. Составом Южной железной назначены поезда № 241/242 Харьков - Евпатория, № 175/176 Харьков - Симферополь, № 225/226 Харьков - Ужгород, № 557/558-525/526 Харьков - Киев - Чоп, № 579-529/502 Харьков - Киев - Львов.

Львовская железная дорога назначила поезда № 147/148 Киев - Львов - Киев и № 502/501 Черновцы - Киев - Ивано-Франковск.

За четыре дня новогодних праздников инспекторы Госавтоинспекции выявили и задокументировали 4 тыс. 794 случая управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК.

В то же время он отметил, что в первые дни нового года наблюдается тенденция к уменьшению количества ДТП с пострадавшими. В частности, за указанный промежуток времени таких ДТП произошло 175, в то время как в прошлом году их было зафиксировано 196 за аналогичный период.

Также по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25% уменьшилось количество травмированных граждан во время дорожных происшествий.

По словам В.РАТУШНЯКА, основной причиной аварий остается превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение проезда перекрестков и железнодорожных переездов, управление автомобилями в состоянии опьянения.

(УНИАН)