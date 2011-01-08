В Канаде зафиксирована массовая гибель птиц

Произошел очередной случай необъяснимой массовой гибели птиц, на этот раз - в Канаде.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на местное інформагентство Postmedia News, падение на землю нескольких десятков голубей произошло в окрестностях городка Сент-Огюстен-де-Демор (провинция Квебек). Число погибших птиц достигло 80.

Расследованием происшедшего занимаются канадские эксперты-орнитологи. Аналогичный инцидент с погибшими на лету птицами был зарегистрирован в этой же местности в середине декабря. Тогда на одном участке было обнаружено 25 голубей.

В канун Нового года около 4 тысяч черных дроздов упали замертво в окрестностях городка Бииб (штат Арканзас) в США, а позднее крупные группы мертвых птиц были обнаружены также в штате Луизиана и Кентукки.

На этой неделе подобные случаи необъяснимой массовой гибели птиц были зафиксированы в Швеции и Италии.