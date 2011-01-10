В Украине в более 400 населенных пунктах состоялись повторные местные выборы

В Украине 9 января в более чем 400 населенных пунктах проводилось повторное голосование по выборам депутатов местных советов, сельских и поселковых председателей.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В общей сложности 9 января 2011 года с 08.00 до 22.00 в 26 регионах государства (кроме Киева) по решениям территориальных избирательных комиссий прошло повторное голосование.

На 423 избирательных участках, которые охватывают 403 населеных пункта, охрану общественного порядка обеспечивали 846 сотрудников милиции.

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Украине состоялись 31 октября 2010 года.