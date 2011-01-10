ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Сколько будет стоить доллар в 2011 году», в котором пишет – данные консенсус-прогноза издания указывают на то, что до конца следующего года доллар в Украине незначительно подорожает - до 8,03 грн./$…

http://delo.ua/finance/skolko-budet-stoit-dollar-v-149564/

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Также «Дело» публикует материал «Коммунальные услуги подорожают почти на 2 тыс. гривен», в котором пишет – в 2011 году средние затраты украинской семьи на коммунальные услуги возрастут на 1700 гривен…

http://delo.ua/ukraine/kommunalnye-uslugi-podorozhajut-149736/

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«Газета по-киевски» в публикации «За что убили Коробчинского?» пишет – в минувшую среду в самом сердце Одессы был застрелен известный политик и бизнесмен Александр Коробчинский. В городе уже заговорили о возвращении «кровавых 90-х»…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/09/211450.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Наши лишились грузовика, но вошли в топ-30 среди джипов» пишет – лишь 60% участников пересекли экватор знаменитого ралли-рейда. А ведь самая сложная часть гонки еще впереди…

http://sport.mycityua.com/articles/2011/01/10/013926.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Финансовый гороскоп-2011: будет везти семейным и «халтурщикам» пишет – Близнецы будут пожинать плоды прошлых трудов, Девы - рисковать, Козероги трансформируют бизнес, а Рыб ждут крупные приобретения и потери…

http://www.segodnya.ua/useful/money/14211098.html

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Также «Сегодня» в публикации «Заказчику и подрядчику стройки скоростного в Киеве грозит до 12 лет» пишет - предположительно, "на карман" специалистам ушли миллионы гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14211158.html

(УНИАН)