Анонс на 10.01.11

*В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Надлежащим ли образом происходит управление банком «Надра»? Какая судьба ожидает вкладчиков?».

*Заседание Согласительного совета ВРУ.

*Пресс-конференция на тему: «Оппозиция в Украине: проблемы и перспективы».

*207-е заседание Украинского клуба на тему: "Украина в контексте следующих выборов (парламентских, президентских): когда гражданин Украины возглавит ОУН как единственную организацию украинских националистов в Украине?".

* * 18-00 - в Киеве на ул. Ярославов Вал,1 состоится Общественное вече в защиту города. Участники будут протестовать против возможного уничтожения Дома барона (который находится по даному адресу), а также будут требовать прекратить уничтожение других архитектурных памятников столицы (например, в ночь на 30 декабря 2010 г., на улице Сагайдачного, 1 был снесена усадьба 1909 года – так называемая "усадьба архитектора Казанского".)

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