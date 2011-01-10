Украину "проинспектирует" еврокомиссар Фюле

В Украину 10-11 января прибывает еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, в ходе визита комиссар планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, а также с представителями оппозиции и неправительственных общественных организаций.

В пресс-службе также отметили, что еврокомиссар планирует обсудить текущую политическую ситуацию в Украине, а также ход переговоров относительно Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.