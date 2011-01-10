Текущую сессию ВР необходимо закрыть 14 января в 13.00 - Литвин

Текущую сессию Верховной Рады необходимо закрыть 14 января в 13.00, заявляет председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, в соответствии с принятым ранее решением, закрытие сессии должно состояться 14 января. В тот день целесообразно заслушать также ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ, добавил председатель ВР.