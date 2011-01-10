В 2011 году концепция украинско-российских отношений не изменится - эксперты

Эксперты считают, что в 2011 году концепция украинско-российских отношений не изменится.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом в рамках исследовательского проекта «Украина-Россия. Итоги года».

Так, директор Международного института политической экспертизы (Москва, РФ) Евгений МИНЧЕНКО главным достижением прошлого года в украинско-российских отношениях считает то, что удалось снять остроту по каждому из ключевых вопросов. «Практически все вопросы разрешены в атомной сфере, очевиден прогресс в гуманитарных вопросах. Если удастся задействовать потенциал сотрудничества в реализации инновационных проектов, вот это будут качественные изменения в наших отношениях», - сказал он.

Наиболее значимыми событиями прошедшего года Е.МИНЧЕНКО считает: «Первое - выборы Президента, второе - местные выборы (в Украине - УНИАН), которые продемонстрировали, что Партия регионов контролирует политическую ситуацию в стране, и можно надеяться на то, что это будет партнёр России на длительный период. Третье – это, несомненно, Харьковские соглашения. Четвёртое - подписание атомного контракта».

Между тем, по мнению эксперта, быстрого прогресса украинско-российских отношений в 2011 году ожидать не стоит. «У нас есть проблема, например, газовая. Очевидно, что есть разница в восприятии этой проблематики украинской и российской стороной. Мне кажется, быстрого прогресса ожидать не стоит. В авиации тоже у нас есть сложности, поэтому, на мой взгляд, ключевой момент – это перевести сейчас нашу коммуникацию на инновационные проекты и вовлекать в неё гораздо более эффективно малый и средний бизнес. Может быть, было бы неплохо создать какой-нибудь бизнес-инкубатор в Украине наподобие нашего «Сколково». Ну и вторая составляющая – это инфраструктурные проекты, в частности, связанные с использованием транзитного потенциала Украины», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил РЕМИЗОВ (РФ) отметил, что в целом 2010 год был благоприятным для российско-украинских взаимоотношений. «Изменился подход Украины к взаимоотношениям с Россией - в том смысле, что, как мне представляется, по крайней мере, правящая группа украинского политического класса сочла, что рабочие и хорошие, добрососедские партнерские отношения с Россией являются ресурсом Украины как региональной державы», - сказал он.

Основными событиями года, по мнению эксперта, стали соглашения по газу и Черноморскому флоту. «Причем каждая из этих сделок по отдельности, и по Черноморскому флоту, и по газу, абсолютно выгодна для обеих сторон. Общественное мнение стран этого не понимает и не готово принять в силу разных причин. В актив можно записать и начавшуюся дискуссию об обмене активами и о создании совместных проектов в вырабатывающей промышленности. Начавшиеся суждения по поводу возможного объединения «Газпрома» с «Нафтогазом» - что я оцениваю как проект мало реалистичный. Но, тем не менее, отсылающий к очень важной объективной проблеме – что будет с украинской газотранспортной системой. На мой взгляд, строительство «Южного потока» для России – совершенно невыгодный и ненужный проект. Тем более, если Москва стремится к диверсификации своей экономики, и в том числе, к более глубокой переработке природных ресурсов и углеводородов. Было бы гораздо рациональнее договариваться с Украиной и модернизировать существующую ГТС», - считает М.РЕМИЗОВ. По его мнению, в 2011 глобально концепция украино-российских взаимоотношений не изменится.

Исполнительный директор Фонда "Русский мир" Вячеслав НИКОНОВ выразил согласие со своими коллегами по поводу ключевых событий 2010 года, позитивно повлиявших на взаимоотношения Украины с РФ. «Это президентские выборы, затем - соглашения, которые были достигнуты по Черноморскому флоту и цене на газ - удалось решить очень сложную проблему тогда. Для меня этот год был во многом годом Украины, потому что оказалось возможным взаимодействовать с Украиной как с государством», - сказал он.

По мнению эксперта, в 2011 году взаимоотношения двух стран будут развиваться в соответствии с национальными интересами России и Украины, которые будут принимать во внимание мнение друг друга. «Следующий год будет, я думаю, интересным с точки зрения того, как Украина будет подключаться, и будет ли подключаться к процессам интеграции на пространстве СНГ, ЕврАзЭс, Единого экономического пространства и т.д. Думаю, эти практические вопросы будут самыми важными. И от этого, я думаю, будет зависеть и динамика отношений», - сказал В.НИКОНОВ.

«Думаю, отношения будут доброжелательными - во всяком случае, на недоброжелательную политику спроса нет сейчас ни в России, ни в Украине», - добавил он.