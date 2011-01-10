ГЛАВНОЕ на 10 января (день)

Основные события первой половины дня

Международные отношения

В Украину 10-11 января прибывает еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, в ходе визита комиссар планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, а также с представителями оппозиции и неправительственных общественных организаций.

В пресс-службе также отметили, что еврокомиссар планирует обсудить текущую политическую ситуацию в Украине, а также ход переговоров относительно Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Парламент

Текущую сессию Верховной Рады необходимо закрыть 14 января в 13.00, заявляет председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, в соответствии с принятым ранее решением, закрытие сессии должно состояться 14 января. В тот день целесообразно заслушать также ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нину КАРПАЧЕВУ, добавил председатель ВР.

Приватизация

ООО "Консалтинговая фирма "Остров" (г. Киев) признана победителем конкурса по отбору оценщика 92,791% госпакета акций "Укртелекома".

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 92,791% уставного капитала ОАО «Укртелеком».

Оценка проводится для продажи акций ОАО «Укртелеком» одному покупателю в связи с тем, что на приватизационный конкурс по продаже госпакета акций «Укртелекома» поступила всего одна заявка.

Напомним, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря 2010 г. заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании 28 декабря 2010 г. единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса компанией ООО «ЭСУ» Концепцию развития ОАО "Укртелеком".

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО "ЭСУ" на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО "ЭСУ" за пакет акций ОАО "Укртелеком" составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября 2010 г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

Банки

Национальный банк Украины провел два тендера по отбору компаний для предоставления лицензионного программного обеспечения, а также его технической поддержке.

Как сообщается на сайте «Государственные закупки», победителем тендера на предоставление услуг по разработке пакетных программных средств (лицензии и техническая поддержка программного обеспечения защиты информации узла доступа в Интернет: лицензии Trend Micro Enterprise Security for Gateways и Websense Web Security для 2000 пользователей) стало ООО «Антивирусная лаборатория «ЦЕБИТ» (г. Киев). Стоимость договора - 2 млн. 092,53 тыс. грн. (с НДС)

Также сообщается, что победителем тендера на предоставление услуг по разработке пакетных программных средств (лицензии СУБД Oracle 11g) - лицензии Oracle Database Enterprise Edition Processor License и Software Updates License & Support на 6 процессоров с технической поддержкой на 1 год – 1 ед.; Enterprise Edition Options Partitioning Processor License и Software Updates License & Support на 6 процессоров с технической поддержкой на 1 год – 1 ед.; Database Enterprise Management Diagnostics Pack Processor License и Software Updates License & Support на 6 процессоров с технической поддержкой на 1 год – 1 ед.; Database Enterprise Management Tuning Pack Processor License и Software Updates License & Support на 6 процессоров з технической поддержкой на 1 год – 1 ед. – стало

ПАО «Ситроникс информационные техноглогии Украина» (г. Киев). Стоимость договора - 3 млн. 268,332 тыс. грн. (с НДС). Дата подписания двух договоров - 28 декабря 2010 года.

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Киевский универсальный банк ликвидирован. Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины №55-011/54-220 от 6 января 2011 года, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 22 декабря 2010 года №856 Общество с ограниченной ответственностью «Киевский универсальный банк» исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, правление Нацбанка 22 февраля 2006 года приняло постановление №61 о назначении в ООО «Киевский универсальный банк» временной администрации сроком на 1 год.

Постановлением Правления НБУ №191 от 25 мая 2006 года была отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации ООО «Киевский универсальный банк».

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9580/7,9710 грн./долл., цены на российскую валюту на ТОМ’е составили 0,2607/0,2612 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2575/10,2770 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2897/1,2899 долл./евро (четверг, 6 января, - 1,3123/1,3125 долл./евро).

В четверг, 6 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9580/7,9650.

ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) начинает процедуру пересмотра тарифов на электроэнергию для населения.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующий пункт внесен в повестку дня заседания комиссии, запланированного на четверг, 13 января.

Формулировка пункта следующая: «Относительно осуществления мероприятий по приведению тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню».

В отделе по связям с общественностью и международной кооперации НКРЭ от комментариев относительно данного пункта повестки воздерживаются.

Как сообщал УНИАН, согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, а в дальнейшем на 39% с августа 2011 года.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС); для населения, использующего электроплиты, – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС); для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Между тем, правительство в целом рассматривает три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше, рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% – с апреля и на 50% – с сентября), а также вариант сохранения тарифов неизменными.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

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Кабинет министров Украины просит Верховную Раду на этой неделе ратифицировать соглашение между правительствами Украины и России относительно сотрудничества в строительстве энергоблоков третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета ВР сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство также просит парламент рассмотреть протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества.

Кроме того, добавил А.КЛЮЕВ, Кабмин обращается в Верховную Раду с просьбой рассмотреть некоторые законопроекты относительно государственных закупок, а также законопроект о строительстве.

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ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в 2010 году увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года транзит природного газа в страны Европы составил 10,368 млрд. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3% по сравнению с 2009 годом – до 149,961 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

Земельные отношения

Фракция Партии регионов предлагает в марте провести парламентские слушания по земельным вопросам.

Як передає кореспондент УНІАН, пб этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул: «То, что происходит сегодня с землей, оно требует, вообще-то, законодательного регулирования, а прежде чем законодательно регулировать, нам нужно открыто и честно поговорить на эту тему».

По его словам, такие парламентские слушания можно провести в марте этого года.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сегодня складывается ситуация, когда «землю можно получить, минуя законодательные акты, которые есть в нашем государстве, чем, собственно говоря, и пользуются отдельные люди, которые используют дыры, которые есть в законе».

По его словам, земля «вроде бы не продается, но фактически раскупается на нашей территории».

А.ЕФРЕМОВ также предложил рассмотреть проект постановления относительно земли в Крыму. По его словам, «сегодня складывается ситуация, когда Кабинет министров Крыма (Совет синистров Крыма – УНИАН) фактически не влияет на распределение земель».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал инициативу о проведении парламентских слушаний по земельным вопросам. По его словам, этот вопрос «нужно серьезно готовить». «Очевидно, парламентские слушания в этом плане выполнят свое предназначение – что парламент слушает, а не выступает по политическим мотивам, а потом идем из сессионной залы, а слушаем тех людей, которые понимают земельные вопросы», - сказал В.ЛИТВИН.

Транспорт

По данным Государственной службы морского и речного транспорта (Укрморречфлота), общий объем переработки грузов в восемнадцати портах за январь-декабрь 2010 года составил 107 млн. 641 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).

Согласно сообщению, в частности, в течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн. грузов, импортировано - 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита - 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа - 2 млн. 134 тыс. тонн.

По итогам 2010 года среди лидеров по росту объемов переработки грузов:

Феодосийский порт - обработано на 29% грузов больше, чем в 2009 году; Измаильский порт - рост на 27%; Белгород-Днестровский порт - рост на 19%.

Среди лидеров по обработке транзитных грузов: Феодосийский порт - обработано на 36% грузов больше, чем в 2009 году; Бердянский порт - на 33%; порт «Октябрьск» - на 21% больше.

Основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

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ООО «Дорожные системы Украины» выиграли тендер коммунального предприятия «Киевдорсервис» на внедрение одностороннего движения на ряде улиц в Подольском районе Киева. Соответствующее объявление размещено на сайте «Государственные закупки» от 4 января.

Согласно объявлению, стоимость договора, заключенного с ООО «Дорожные системы Украины» 28 декабря 2010 г., - 14 млн. 634,7 тыс. грн. (с НДС). Работы по внедрению одностороннего движения будут проведены на улицах: Ильинская, Г. Сковороды, Спасская, Хорива, Волошская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская, Еленовская, Константиновская.

Сроки проведения работ - по декабрь 2011 г.

Источник финансирования - средства местного бюджета.

Напомним, тендер на проведение работ по введению одностороннего движения на ряде улиц Подольского района Киева был объявлен в августе 2010 г.

Справка УНИАН. ООО "Дорожные системы Украины" осуществляет поставку, монтаж и обслуживание оборудования и систем по содержанию автомобильных дорог, а также поставку технических средств организации дорожного движения.

Компания предлагает различные технические средства по организации дорожного движения - дорожные знаки, средства разметки дорожного полотна, ограждающие и направляющие устройства, а также другое дополнительное оборудование, необходимое дорожным службам.

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Прокуратура проведет дополнительную проверку по факту невыплаты зарплаты работникам харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, прокурор области Евгений ТЮРИН отменил постановление прокуратуры Харькова об отказе в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам «Горэлектротранса». Постановление отменено с целью «дополнительного детального изучения ситуации», сложившейся в течение последних месяцев на этом предприятии, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по итогам проверки прокуратура Харькова на днях отказала в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на КП «Горэлектротранс». «Органами прокуратуры отказано в возбуждение уголовного дела в связи с тем, что не полностью вина за невыплату заработной платы лежит на руководстве этого предприятия», - сказал на брифинге 5 января первый заместитель прокурора Харьковской области Александр КИРИЛЮК. По его словам, руководство КП «Горэлектротранс» не имело реальной возможности выплатить заработную плату своим работникам.

В конце декабря 2010 года в Харькове работники КП «Горэлектротранс» провели забастовку с требованиями выплаты зарплаты. В течение 4 дней на маршруты не выходили около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранс» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не платили с августа 2010 года.

Забастовщики требовали, в частности, немедленной выплаты зарплаты, срочного создания комиссии по изучению ситуации на КП «Горэлектротранс», отчета на сессии горсовета директора предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО, проведения отчетных профсоюзных собраний во всех депо с целью перевыборов руководства профкомов, прекращения реорганизации «Горэлектротранса» в предприятие «Харьковпас» и закрытия троллейбусного депо №2 и Октябрьского трамвайного депо, а также прекращения ликвидации маршрутов и транспортных развязок в Харькове.

23 декабря Харьковский облсовет выделил из областного бюджета для выплаты зарплаты забастовщикам 5 млн. грн. По данным городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, в целом для выплаты задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранса» должно было поступить 13 млн. грн., около 8 млн. грн. из которых - от Кабинет министров Украины.

Работникам «Горэлектротранса» была выплачена задолженность по зарплате за август и сентябрь 2010 года. 25 декабря работники предприятия прекратили акцию протеста.

Телекоммуникации

Хозяйственный суд г. Киева полностью удовлетворил исковые требования «Укомлайн», входящей в телекоммуникационную группу Vega, по преддоговорному спору с «Киевстаром» (дело №21/97). Об этом УНИАН сообщили в группе Vega.

Предметом исковых требований компании «Укомлайн» был размер расчетных такс за доступ на сеть ООО «Укомлайн» с сети «Киевстар» и с сети «Укомлайн» на сеть «Киевстар» в период с июня 2010 г. по 31.12.2011 г.

«Решение суда подтвердило, что размер расчётных ставок за взаимосоединение сетей, которые мы предлагаем для компании «Киевстар», является рыночным и экономически обоснованным», - отметил генеральный директор ОАО «Фарлеп-Инвест» (осуществляет оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega) Юрий ЧУЙКОВ.

Переговорный процесс между Vega и «Киевстар Джи.Эс.Эм» относительно стоимости интерконнекта продолжался на протяжении всего 2010 г. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию действие договора между компаниями продлевалось на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны. 31.05.2010 г. истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях.

Начиная с этого времени, телекоммуникационная группа Vega пыталась переговорным путём решить проблемные экономические вопросы, возникшие при подписании нового договора о взаимосоединении телекоммуникационных сетей Vega и «Киевстар». Представители Vega инициировали множество встреч с сотрудниками «Киевстара», предлагая ряд альтернативных вариантов размера расчётных такс по взаимосоединению сетей, привлекали Национальную комиссию (НКРС) для выхода из сложившейся ситуации.

Несмотря на то, что во время всего переговорного процесса услуги предоставлялись обеими сторонами, договор о предоставлении услуг не был подписан, и расчёты между предприятиями не производились.

Поэтому 08.10.2010 г. компания «Укомлайн» была вынуждена обратиться в Хозяйственный суд г. Киева с требованием обязать «Киевстар» заключить договор о взаимосоединении сетей на условиях, предлагаемых Vega.

В свою очередь, компания «Киевстар Джи.Эс.Эм» подала несколько исковых заявлений к компании «Укомлайн»: встречный иск с требованием заключить договор о взаимосоединении сетей на своих условиях, а также иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 9 668 054,13 грн.

Хозяйственный суд г. Киева своим определением от 18.11.2010 г. остановил производство (по делу №21/100) по иску «Киевстара» к компании «Укомлайн» о возмещении имущественного ущерба. Компании «Киевстар» также отказано в удовлетворении ходатайства о обеспечении указанного иска путем ареста денежных сумм, находящихся на расчетных счетах ООО «Укомлайн».

Руководствуясь ст. 79 ГПК Украины, суд остановил производство по делу №21/100, возбужденному по иску «Киевстар Д.Эс.Эм», до рассмотрения дела №21/97 про решение преддоговорного спора между компаниями.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".

АПК

Представители ЗАО «Каховка Пром-Агро» заявляют о попытке рейдерского захвата предприятия банком «Надра».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил партнер юридической фирмы «IMG Partners» Игорь МЕЛЬНИК.

По его словам, в 2006 году банк выступил партнером по софинансированию открытия нового завода по производству специальных комбикормов, предоставив кредитную линию предприятию на сумму около 190 млн. грн. «На сегодня такие кредитные обязательства фактически и юридически остановлены, но они заключались на срок до 2012 года», отметил он.

В августе 2009 года банк досрочно инициировал досрочное погашение кредитов. На то время завод был на стадии строительства.

В апреле 2010 года банк принял решение о взыскании штрафных санкций в размере 258 млн. грн., общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций составляла более 310 млн. грн.

«После получения приказа о взыскании отмеченной суммы в 258 млн. грн. более полтора месяца банк не предъявлял его к выполнению. Заемщик был готов и получил даже финансовые инвестиции, привлек их у других инвесторов… с целью погашения обязательств перед банком «Надра», - сказал И.МЕЛЬНИК.

Исполнительное производство было открыто 30 ноября 2010 года. У предприятия оставался добровольный срок до 6 декабря. 3 декабря предприятие сообщило в исполнительную службу о готовности добровольно перечислить средства для погашения обязательств перед банком. «Нам предоставили корреспондентский счет в Нацбанке», - отметил И.МЕЛЬНИК. Однако осуществить такой платеж невозможно технически, подчеркнул он.

Как отметил младший партнер юридической фирмы «IMG Partners» Николай СТРУЦЬ, средства были возвращены банку через депозитный счет исполнительной службы.

По его словам, обязательства банка перед кредиторами составляют около 600 млн. грн. и в случае поступления средств предприятия на счет банка, они будут распределены среди вкладчиков.

«Банк «Надра» захотел полностью получить завод. Несмотря на то, что полностью кредит и долги были погашены, он решил получить завод в собственность, поскольку деньги ему не интересны», - резюмировал И.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2010 г. представители банка "Надра" в сопровождении служебных лиц Департамента исполнительной службы Минюста и Херсонской облгосадминистрации предъявили на предприятии постановление Хозяйственного суда Киевской области от 13 декабря, которым суд постановил передать активы предприятия на ответственное хранение банку «Надра». Согласно постановлению, указанные действия происходят в порядке обеспечения иска, согласно которому банк требует взыскать с ЗАО свыше 90 млн. грн. по кредитам, которые были получены предприятием в 2006-2008 годах.

После предъявления постановления представители банка и лица, их сопровождающие, заняли офисы и производственные помещения ЗАО "Каховка Пром-Агро". Производственная деятельность предприятия была остановлена, а персонал предприятия не допускается на рабочие места.

Версию представителей банка подтвердил на пресс-конференции и губернатор Херсонской области Николай КОСТЯК, который заметил, что для предотвращения насилия дал указание руководству областной милиции обеспечить соблюдение законности в имеющейся конфликтной ситуации.

Справка УНИАН. ЗАО «Каховка Пром-Агро» основано в 2006 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур, на производстве нерафинированного масла.

По данным Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, 100% акций ЗАО владеет компания Dancroft Holdings Limited (г. Никосия, Кипр).

Криминал

Апелляционный суд Киева продлил до 10 февраля срок удержания под стражей бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как сообщил УНИАН один из его адвокатов, соответствующее решение суд вынес 5 января.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

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Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила и прекратила функционирование схемы контрабандного перемещения в страны Евросоюза табачных изделий.

В результате операции задержаны 139 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 500 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Противоправную схему наладили коммерсанты из Львовской области. Чтобы скрыть нелегальный товар, злоумышленники декларировали в таможенных органах операции по экспорту гофрированного картона в Германию. На самом же деле внутри грузовых прицепов автомобилей, которые следовали через пункты пропуска Львовской таможни, были оборудованы тайники для контрабанды.

В финале операции, проведенной совместно с таможенниками и пограничниками, сотрудники СБУ на таможенном посту «Краковец» задержали грузовик. При тщательном осмотре правоохранители обнаружили тайники, в которых был скрыт контрабандный груз. Товар изъят.

Управлением СБУ в Львовской области возбуждено уголовное дело.

Погода

Завтра в западных, северных, большинстве центральных областей Украины, в Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Украине местами туманы, гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 8-13° мороза, местами до 17°, днем 2-7° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 3-8° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 2-7° тепла).

В Киевской области во вторник ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, слабый гололед. Ночью и утром слабый туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве температура ночью и днем 0-2° тепла.

(УНИАН)