В Киеве создан Координационный совет по вопросам подготовки Евро-2012

В Киеве для обеспечения координации действий по организацию финальной части футбольного чемпионата Европы в 2012 году создан Координационный совет по вопросам подготовки и проведения в столице финала Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Возглавил Координационный совет председатель КГГА Александр ПОПОВ.

В состав Координационного совета также вошли профильный заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК, заместители председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, Леонид НОВОХАТЬКО и Михаил КУЧУК, начальники профильных управлений КГГА.

Соответствующим распоряжением столичной администрации утверждены положения о Координационном совете, которым определена основная ее задача - рассмотрение и решение любых вопросов, касающихся подготовки и проведения в Киеве Евро-2012.

Организационное обеспечение деятельности новосозданного органа возложено на Главное управление по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.