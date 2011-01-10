Главное на 10 января (вечер)

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2010 году увеличились на 0,19% по сравнению с 2009 годом – до 162,595 тыс. штук.

Об этом говорится в сообщении аналитической группы AUTO-Consulting, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года усилиями всех операторов авторынка удалось реализовать рекордное количество автомобилей за весь 2010 год, когда украинцы купили 17,8 тыс. автомобилей, что на 43% больше, чем в декабре 2009 года.

«Именно благодаря такому результату 2010 год закончился для авторынка в положительной зоне – +0,19% по сравнению с итогами кризисного 2009 года», – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что к концу года на рынке стал ощущаться дефицит автомобилей, а операторы приняли решение массово завозить автомобили уже в 2011 году.

В результате, лидерство по итогам декабря сохранил «АвтоВАЗ», который смог улучшить показатели предыдущих месяцев – продал более 2,9 тыс. автомобилей, что на 5,4% больше, чем в ноябре 2010 года.

Но настоящий рекорд был установлен в салонах ЗАЗа – более 2 тыс. автомобилей и 11,5% рынка. Третий результат у Hyundai с показателем 7,9% рынка. Стабильно пользовались спросом Toyota, особенно внедорожники, спрос на которые подогрели зима и акции. Renault весь 2010 год набирал обороты, а в декабре дилеры смогли реализовать более 1 тыс. автомобилей и занять пятое место на рынке. Нарастили продажи и в дилерской сети Skoda.

Единственный, кто не смог выдержать высокий темп предыдущих месяцев в ТОП-10, – это Ford, так как в его дилерской сети попросту закончились популярные модели по привлекательным ценам.

Довольно мощно финишировали в 2010 году Chevrolet, Mitsubishi и Nissan, увеличив свои продажи на 13-16%.

В сообщении также отмечается, что предновогодняя лихорадка опустошила склады и дилеров рremium-автомобилей, среди которых зафиксирован рост у Lexus, Mercedes-Benz и Audi, а покупателей Land Rover стало на 120% больше. Но и среди дорогих автомобилей к концу месяца стал намечаться дефицит.

Международные резервы Украины в декабре 2010 года выросли на 3%, или 1 млрд. 036,87 млн. долл., – до 34,576 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за январь-декабрь 2010 года международные резервы Нацбанка возросли на 30,45%, или 8,071 млрд. долл.

Национальный банк Украины определил предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2011 год.

Это закреплено решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ № 868 от 30 декабря 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

В первую группу банков входят 17 банков, у которых активы более 14 млрд. грн. (в 2010 году предельный размер активов для этой группы был определен на уровне 13 млрд. грн.). Таким образом, в группу крупнейших банков Украины по объему активов входят «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Альфа-Банк», «OTP Bank», «Надра Банк», банк «Финансы и Кредит», «Первый украинский международный банк» (ПУМб), «Брокбизнесбанк», банк «Форум», «Укргазбанк» и «Кредитпромбанк».

Вторая группа банков с активами более 4,5 млрд. грн. (в 2010 году – более 4 млрд. грн.) включает 22 банка. В III и IV группы включены 21 и 115 банков с размеров активов более и менее 2 млрд. грн. (в 2010 году – 1,5 млрд. грн.) соответственно.

"Киевский универсальный банк" ликвидирован. Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины №55-011/54-220 от 6 января 2011 года, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 22 декабря 2010 года №856 Общество с ограниченной ответственностью «Киевский универсальный банк» исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в документе.

В Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2011 года, уточнены параметры проведения фактических проверок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, до 2011 года осуществлялся аналогичный фактическим проверкам контроль за проведением наличных расчетов, наличием торговых патентов и лицензий, который был регламентирован несколькими нормативными документами.

В Налоговом кодексе проверки, в том числе по вопросам соблюдения порядка осуществления расчетных и кассовых операций, получили название „фактические проверки”, отметили в ГНСУ.

Фактической является проверка по месту фактического осуществления деятельности налогоплательщиком. Она проводится без предупреждения налогоплательщика на основании решения руководителя органа налоговой службы, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику и при наличии хотя бы одного из следующих требований: по результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, которые свидетельствуют о возможных нарушениях законодательства относительно производства и обращения подакцизных товаров, осуществления налогоплательщиком расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий, свидетельств о госрегистрации, других документов, контроль за наличием которых возложен на органы ГНС и возникает необходимость проверки этих фактов; получение информации от государственных или местных органов информации, которая свидетельствует о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства; письменного обращения покупателя (потребителя) о нарушении налогоплательщиком порядка проведения расчетных операций, кассовых операций, патентования или лицензирования; неподача субъектом хозяйствования обязательной отчетности об использовании регистраторов расчетных операций, расчетных книг и книг учета расчетных операций, представления их с нулевыми показателями; получение информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и целевого использования спирта налогоплательщиками; выявление по результатам предварительной проверки нарушений относительно соблюдения порядка расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, патентов, свидетельств, производства и обращения подакцизных товаров, соблюдения работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками; получение информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплате работодателями зарплаты без уплаты налогов в бюджет.

Перед началом фактической проверки ГНС может провести контрольную расчетную операцию (контрольную закупку). При этом товары, которые были получены во время такой закупки, подлежат возврату налогоплательщику в неповрежденном виде.

Фактическая проверка проводится двумя и больше должностными лицами органов ГНС в присутствии должностных лиц субъекта хозяйствования или его представителя. Длительность фактических проверок не должна превышать 10 суток. Продление срока такой проверки осуществляется по решению руководителя органа ГНС не более чем на 5 дней. Основаниями для увеличения срока проверки являются: заявление субъекта хозяйствования; посменный режим работы или суммированный учет рабочего времени субъекта хозяйствования.

(УНИАН)