Курс НБУ на 11.01.2011

Официальный курс НБУ на 11.01.11100 USD – 795.8300 (10 января – 795.9000)100 EUR – 1026.8594 (10 января – 1041.9127)10 RUR – 2.6221 (10 января – 2.6224)Учетные курсы банковских металлов на 11.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-108889.44 (10 января-109515.84)961 XAG 10 Серебро-2291.19 (10 января-2314.48)962XPT10Платина-138394.84(10 января-138088.65)964XPD10Палладий-59687.25 (10 января-61284.30)

Официальный курс НБУ на 11.01.11 100 USD – 795.8300 (10 января – 795.9000) 100 EUR – 1026.8594 (10 января – 1041.9127) 10 RUR – 2.6221 (10 января – 2.6224) Учетные курсы банковских металлов на 11.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-108889.44 (10 января-109515.84) 961 XAG 10 Серебро-2291.19 (10 января-2314.48) 962XPT10Платина-138394.84(10 января-138088.65) 964XPD10Палладий-59687.25 (10 января-61284.30)

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