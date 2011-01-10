Анонс на 11 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Цена коммунальных услуг в столице: оно того стоит?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил Кальтагейсер.

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Жилищный Кодекс превращает ОСМД, ЖСК в “новейшие колхозы” в которых есть четкие обязанности и нет полного права собственности”. Пресс-конференция посвящена Обращению к народным депутатам Украины председателей правлений ОСМД, ЖСК города Киева об уменьшении прав собственников жилья, в частности, в проекте Жилищного Кодекса. Инициатор и организатор - киевские общественные организации «Асоціація Територіальна громада» и «Союз владельцев жилья Киева». Участники: председатели правлений ОСББ, ЖБК Киева как практики выскажут свое мнение об управлении жильем и основном недостатке проекта - отсутствии полного права собственности на весь жилищный имущественный комплекс. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. smdedov@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Посевная кампания 2011 года: основные вызовы и приоритеты?». Участники: Александр Демидов, директор Департамента рынков растениеводства Минагрополитики и продовольствия; Алекс Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

* Состоится подход к прессе министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и Члена Европейской Комиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

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