Лавринович не видит в возбуждении дела против Тимошенко преследования оппозиции

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не видит в возбуждении уголовного дела против лидера самой популярной оппозиционной партии, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО преследования оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве в рамках официального визита.

"Нужно помнить, что тот, кто совершает незаконные действия, позже столкнется с соответствующими последствиями. Это касается не только чиновников из прежней власти, но и нынешних высокопоставленных должностных лиц", - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО “фигурирует в ряде незакрытых уголовных дел еще с 1999 года, в том числе возбужденных в европейских странах и США”.

Министр отметил, что за последние девять месяцев после смены власти в Украине уголовные дела возбуждались не только против чиновников предыдущей власти, но также нынешней, в частности, задержан бывший заместитель министра экологии.

А.ЛАВРИНОВИЧ выразил мнение, что судебный процесс против Ю.ТИМОШЕНКО будет “исключительно публичным и открытым”, отметив, что уголовное дело против нее касается нарушений в сфере использования бюджетных средств.

"Если говорить об оппозиции в целом, то трудно сказать, что сегодня в Украине она не может откровенно выражать свои мнения в СМИ. Возьмите любые газеты, посмотрите телеканалы - и вы получите четкий ответ на этот вопрос", - отметил министр.