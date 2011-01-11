Литвин убежден - парламентских выборов в 2011 году не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламентских выборов в 2011 году не будет.

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

По его словам, 2011 год - это "только четвертый год полномочий ВР, а эта ВР избиралась на 5 лет".

"А если кому-то очень хочется и невтерпеж... завести представителей олигархов в ВР для того, чтобы потом использовать Украину как дойную корову, то надо сказать им - этого не будет, хватит уже!", - сказал он.

"Там, где можно противостоять, я буду этому противостоять", - заявил В.ЛИТВИН, добавив, что для него как председателя ВР "более важный вопрос - как не допустить вспышек противостояния" в 2011 году в ВР.

При этом он выразил надежду, что в парламенте не будет повтора событий 2010 года, поскольку "все научены прошлыми уроками", и должно быть понимание, что "рано или поздно встанет вопрос об ответственности".

Также, по мнению В.ЛИТВИНА, "людям глубоко плевать на то, будут парламентские выборы, или нет, - они хотят жизни". "И я хочу, чтобы в стране в 2011 году была жизнь. И для этого рву сердце, душу и здоровье: для того, чтобы слепить в парламенте работоспособный орган, чтобы была работа", - сказал он.

Спикер также подчеркнул, что выборы в ВР в 2011 году могут быть только при одном условии: если будет принят закон о выборах в парламент на мажоритарной основе.