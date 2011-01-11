В Раде не будет введен институт приставов - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в парламенте не будет введен институт приставов.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

По словам спикера, это, в первую очередь, может привести к увеличению расходов на финансирование парламента. "Кто будет платить заработную плату надзирателям", - отметил он.

Как отметил спикер, другой вопрос, который также возникает - какое количество приставов необходимо.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что закон о регламенте запрещает приносить в Верховную Раду плакаты, громкоговорители и другие предметы, которые не имеют отношения к законодательной работе. Вместе с тем он отметил, что сегодня эта норма не выполняется. "Кто их (народных депутатов - УНИАН) может остановить? Прапорщик, который стоит на входе и не имеет права касаться народных депутатов", - подчеркнул спикер.

Поэтому он считает, что институт приставов в ВР сегодня создавать нецелесообразно.