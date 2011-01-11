ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Суд разрешил скандальной компании продолжать беспошлинно ввозить нефть», в котором пишет – высший админсуд постановил закрыть дело о законности ввоза компанией «Ливела» нефти и нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС. Из-за беспошлинного импорта нефти «Ливелой» госбюджет Украины уже недополучил 3 млрд. гривен поступлений…

http://delo.ua/business/sud-razreshil-skandalnoj-kompa-149827/

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Также «Дело» публикует материал «Счетная палата: СБУ и МВД тратили деньги для Евро-2012 на автомобили и ремонт домов», в котором пишет - Счетная палата сообщила о неэффективном использовании силовыми ведомствами средств, предназначенных на подготовку Украины к Евро-2012. Десятки миллионов гривен шли не по назначению: на ремонт сооружений, закупку видеотехники и автомобилей…

http://delo.ua/ukraine/schetnaja-palata-sbu-i-mvd-trat-149777/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сталь не растет» пишет - в 2010 г. украинские металлурги увеличили выплавку стали, однако незначительно. При этом отрасль почти полностью исчерпала запас прочности…

http://markets.eizvestia.com/full/stal-ne-rastet

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Также «Экономические известия» в публикации «Резервам понадобятся кредиты» пишут - после двухлетнего сокращения золотовалютных резервов Нацбанка, в 2010 г. они снова продемонстрировали тенденцию к росту. В текущем году тренд должен сохраниться: рост резервам прогнозируют, в первую очередь, за счет кредитов МВФ и новых внешних займов…

http://finance.eizvestia.com/full/rezervam-ponadobyatsya-kredity

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«Экономические известия» в публикации «Рынок авто берет разгон» пишут - в 2010 г. продажи новых легковых авто остались на уровне кризисного 2009-го. Но положительная динамика последних месяцев позволяет экспертам прогнозировать рост рынка в 2011 г., по разным оценкам, от 10% до 25%…

http://markets.eizvestia.com/full/rynok-avto-beret-razgon

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«Газета по-киевски» в публикации «МММ возрождается в интернете» пишет – знаменитый строитель «пирамид» возрождает МММ в виртуальном пространстве. Уже нашлось немало желающих не только вкладывать деньги в очередную аферу, но и помогать ему…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/11/023810.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Чиновника обяжут открыть доступ к своей информации» пишет – в ноябре Верховная Рада приняла за основу изменения в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении доступа к публичной информации. А на этой неделе планируют утвердить в целом…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/11/020114.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Повышение цены газа мало на что повлияет для Украины» пишет – по словам министра энергетики теневого Кабмина Александр Гудыма, мы и так уверенно движемся к экономической пропасти, независимо от цен на топливо…

http://www.segodnya.ua/news/14211576.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Опять удвоение» пишет – инновационный рывок России может обеспечить инновационный человек, инновационный бизнес и инновационное государство. Пока ни первого, ни второго, ни третьего в стране чиновники Минэкономразвития почти не замечают…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252844/opyat_udvoenie

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Также издание «Ведомости» в публикации «Дворцовый партнер» пишет – строители «дворца Путина» могут столкнуться еще с одним коррупционным скандалом. Их партнер Вадим Можаев в ноябре прошлого года был арестован по делу о вымогательстве миллионной взятки у компании Toshiba…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252831/dvorcovyj_partner

(УНИАН)