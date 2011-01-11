Милиция заявляет о задержании группы вооруженных лиц – членов ВО “Трезуб”

Милиция заявляет, что в Ивано-Франковской области задержана группа вооруженных лиц, являющихся членами Всеукраинского объединения «Трезуб» им. С.Бандеры.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в областную милицию поступила информация о том, что на Прикарпатье прибыла группа лиц, планирующих проведение незаконной акции, которая может иметь широкий общественный резонанс.

«С целью предубеждения совершения каких-либо противоправных действий, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны 9 членов группы - жителей разных регионов Украины, - говорится в сообщении милиции. - В ходе доследственной проверки оказалось, что большинство задержанных лиц является членами Всеукраинского объединения «Трезуб» им. С.Бандеры».

В милиции утверждают, что во время задержания у членов группы были выявлены и изъяты автомат АКМСУ без номера и 124 патрона к нему, 3 пистолета различных марок с патронами, самодельный нож, 9 радиостанций разных марок, две гранаты без запалов, две пневматические винтовки с оптическими прицелами, помповое ружье с патронами.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Указанные лица проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Запорожье взорвали памятник Иосифу Сталину, установленный на территории Запорожского обкома КПУ. Взрывом также были выбиты оконные стекла в здании обкома и немного повреждено само здание.

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

10 января в Центральном проводе Всеукраинской организации "Трезуб" им. С.Бандеры сообщили, что по делу о подрыве памятника Сталину арестованы 15 человек.

Как отметил представитель ВО "Трезуб", задержание и аресты членов организации, которые начались 8 января, продолжились 9 и 10 января. По его информации, задержание членов организации проходило не только в западных областях Украины, но и в Харькове и Запорожье. При этом, по его словам, к задержанным не допускают адвокатов, поэтому на данный момент трудно установить, где именно задержанные находятся.