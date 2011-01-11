Клюев: Украина сделает все, чтобы завершить в 2011г. переговоры с ЕС об ассоциации

Украина приложит максимум усилий для ускорения процесса переговоров относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание зоны свободной торговли.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил на встрече с комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

Первый вице-премьер-министр выразил надежду, что этот переговорный процесс успешно завершится уже в 2011 году.

Он также заявил о важности для Украины других шагов сближения с ЕС, в частности, подписание договора о безвизовом режиме. «Введение безвизового режима между Украиной и ЕС имеет высокий общественный интерес, и правительство Украины уделяет этому вопросу значительное внимание. Мы надеемся, что к началу футбольного чемпионата Евро-2012 безвизовый режим начнет действовать», - отметил он.

А.КЛЮЕВ сообщил, что Кабинет министров Украины завершает разработку Национального плана на 2011 год по выполнению Плана действий относительно либерализации визового режима. «Это комплексный документ который, по сути, будет программой институционных и законодательных реформ в миграционно-визовой сфере в соответствии с европейскими стандартами», - сообщил первый вице-премьер-министр Украины.

В свою очередь, Ш.ФЮЛЕ дал высокую оценку активизации совместного переговорного процесса между Украиной и ЕС, которая наблюдается в последнее время. Он отметил, что в процессе интенсивных переговоров «снимается много проблемных вопросов».

Участники встречи обсудили основные механизмы для ускорения переговорного процесса и связи широкомасштабных внутренних социальных и экономических реформ, которые проводятся в Украине, с процессом адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. В частности, речь шла о дополнительных возможностях экспертной оценки новых законопроектов, которые готовятся украинской властью в процессе подготовки и проведения реформ.

А.КЛЮЕВ и Ш.ФЮЛЕ также обсудили механизмы увеличения эффективности финансовой и технической помощи, которая предоставляется Украине Евросоюзом в процессе евроинтеграции.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации.

17 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Евросоюз уже в 2011 году подпишут соглашение о безвизовом режиме и зоне свободной торговли.