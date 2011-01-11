ГЛАВНОЕ на 11 января (день)

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Международные отношения

Без соблюдения прав на мирные собрания и свободу СМИ Украине не видать сближения с Европейским Союзом. Такой «месседж» привез в Киев комиссар по вопросам расширения Евросоюза и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, сообщили Deutsche Welle в Представительстве ЕС в Украине.

Как отметил Давид СТУЛИК - пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине, это уже четвертый визит Ш.ФЮЛЕ в Киев за последние десять месяцев.

Ш.ФЮЛЕ сегодня встретится с украинским президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и представителями правительства и парламента, чтобы согласовать план двустороннего сотрудничества на 2011 год. Интенсификация диалога между Украиной и Евросоюзом связана с тем, что стороны желают до конца года завершить переговоры, касающиеся создания зоны свободной торговли с ЕС и имплементировать план действий по введению безвизового режима, пояснил Д.СТУЛИК.

В то же время Д.СТУЛИК отметил: «Главный «месседж» – это то, что следующий год будет напряженным годом для введения реформ в Украине. Перед нами есть много вызовов. Не в последнюю очередь комиссар Ш.ФЮЛЕ хочет поговорить о свободе собраний, свободе прессы, правах человека, развитии демократии. Потому что это ценности, на основании которых ЕС хочет строить свои отношения с Украиной».

По его словам, нынешний визит еврокомиссара не стоит расценивать как «приезд ревизора». Впрочем, Ш.ФЮЛЕ хочет получить детальную информацию о последнем развитии событий в Украине. Поэтому он проводит встречи не только с официальными украинскими представителями, но и с общественными активистами из не государственных организаций.

Валютный рынок

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 31 декабря 2010 года №594 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в I квартале 2011 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/92 от 10 января 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения интервенций согласно отдельному решению правления НБУ в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщалось, отрицательное сальдо интервенции НБУ на валютном рынке Украины в ноябре 2010 года составили 382,8 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9615/7,9705 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2598/0,2602 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2965/10,3105 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар врос – 1,2940/1,2942 долл./евро (понедельник, 10 января, - 1,2897/1,2899 долл./евро).

В понедельник, 10 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9590/7,9690.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 10 января т.г., составил 375,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 44,7 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 145,3 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9710 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9670/7,9725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9640/7,9730 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2607/0,2612 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,2865/1,2935 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2575/10,2770 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2800/10,2930 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,2625/10,2800 грн./евро.

Банки

10 января 2011 года запущена собственная сеть банкоматов ПАО «Платинум Банк». Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на данный момент сеть банкоматов состоит из 28 банкоматов, расположенных во всех городах присутствия отделений банка. Установлены банкоматы немецкой компании WINCOR NIXDORF.

В сообщении указывается, что все банкоматы сети имеют функцию выдачи и приема денежных средств. Терминалы принимают платежные карты как с магнитной полосой, так и с чип-модулем. Банкоматы оборудованы защитным модулем от несанкционированного считывания информации с карточки (Anti-Skimming device).

Как сообщили в банке, депозитный модуль позволяет оперативно и безопасно пополнить счет клиента в любое время суток. Минимальная купюра пополнения - 2 гривни, максимальная – 500 гривень. Модуль позволяет единовременно принять 50 купюр разных номиналов.

«Активно расширяя сеть наших отделений в 2010 году, мы закладывали фундамент для круглосуточного доступа к средствам клиентов. Зона-24, расположенная во всех наших отделениях, теперь оснащена современными банкоматами. Банкоматы позволяют клиенту не только получить наличные, но и пополнить карточный счет, как и получить мини-выписку. В будущем мы значительно расширим функционал терминалов и предоставим возможность погашения кредитов и денежных переводов», - сообщил директор по маркетингу и развитию продуктов «Платинум Банк» Анджей ОЛЕЙНИК.

Собственная сеть банкоматов банка обслуживает карты международной платежной системы VISA.

Справка УНИАН. ПАО «Платинум Банк» (до марта 2009 г. – ЗАО «Международный ипотечный банк») зарегистрировано 10 января 2005 года.

Единственным акционером банка на сегодня выступает PT Platinum Publik Ltd (Кипр).

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 10 января 2011 года увеличился на 6% или на 1,19 млрд. грн. и на начало дня 11 января 2011 года составил 20,15 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца, объем средств на корсчетах увеличился на 20%, или на 3,424 млрд. грн.

ЖКХ

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК заявляет, что профсоюзы обратятся в суд, если правительство попытается повысить коммунальные тарифы.

Об этом М.ЯКИБЧУК сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По его словам, главной проблемой в ситуации с тарифами является непрозрачность действий власти и замалчивание намерений правительства их повысить.

«Мы провели по всей Украине мероприятие: проверяли, как на сегодняшний день выплачиваются субсидии. Правительство отчиталось, что у нас упрощенная система получения субсидий. Но мы увидели практически обратную картину. В сельской местности люди не могут получать субсидии. Идет простая мотивация: у вас есть земля, участок, огород, скот, куры и поэтому вы не можете получить… Бюрократическая волокита приводит к тому, что люди отказываются от возможности ее (субсидию) получить. Отказываются от тупого хождения кабинетами», — сообщил лидер НФПУ.

Комментируя тот факт, что в соседних с Украиной странах тарифы на коммунальные услуги значительно выше, М.ЯКИБЧУК подчеркнул, что увеличивать тарифы можно лишь тогда, когда повышается уровень заработной платы и доходов населения. «Если мы говорим о том, что повышаем тарифы, то мы должны четко сказать, за счет чего люди смогут оплачивать эти тарифы. Те граждане, которые не имеют возможности оплатить, должны четко представлять, откуда они получат субсидии», — сказал он.

М.ЯКИБЧУК также сообщил, что в случае попытки повышения тарифов на энергоносители, профсоюзы будут апеллировать к правительству и будут требовать от Президента наложить вето на эти решения. «Мы будем вновь подавать в суд, будем апеллировать к правительству… Есть закон, который обязывает правительство дать разъяснения и обосновать принятие тарифов. Если правительство это не примет к сведению, будем обращаться к Президенту, для того, чтобы он «наложил вето» на их принятие до тех пор, пока не будет четко прописана формула, за счет чего будет компенсироваться необеспеченным гражданам Украины поднятие тарифов, и будем ставить вопрос о повышении заработной платы, для того, чтобы можно было их оплатить», — заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам НФПУ, в 2011 году дополнительные расходы каждого домохозяйства на жилищно-коммунальные платежи - за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – могут увеличиться в среднем на 1 тыс. 700 грн. в год.

Расчеты сделаны на основе повышения тарифов на тепловую энергию на 35%, которое в соответствии с решением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины должно вступить в силу с 1 января 2011 после соответствующего распоряжения местных властей.

С 1 апреля ожидается 50%-е увеличение цены на газ для населения.

Кроме того, по данным НФПУ, с апреля 2011 года правительство рассматривает возможность двукратного повышения цены на электроэнергию для населения, а в дальнейшем на 39% - с августа 2011 года.

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Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила инструкцию о порядке начисления и погашения пени по платежам, контролируемым ГНСУ.

Соответствующий приказ от 17 декабря 2010 года №953 (регистрация в Министерстве юстиции от 27 декабря 2010 года №1350/18645) размещен на официальном сайте ГНС.

Кроме того, данным приказом признается утратившим силу приказ Государственной налоговой администрации от 11 июня 2003 года №290 "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и погашения пени по платежам, которые контролируются органами государственной налоговой службы".

Приказ вступает в силу со дня официально опубликования.

Налоговый кодекс

Партия «Фронт Змін» обещает оказать бесплатную юридическую помощь всем преследуемым участникам акций протеста против принятия Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

В сообщении сказано, что «Фронт Змін» не будет оставаться в стороне от беззаконных действий представителей государственной власти, направленных против социально сознательных граждан Украины. «Фронт Змін» гарантирует, что будет оказывать бесплатную юридическую помощь всем без исключения участникам манифестаций, направленных против принятия нового Налогового кодекса, в отношении которых будут (или уже были) незаконно возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении.

Партия «Фронт Змін» отмечает, что к моменту привлечения квалифицированных юристов к участию по отмеченным уголовным делам лица, которые вызываются следственными органами в милицию или прокуратуру с целью выяснения их причастности к «антиналоговым» митингам, имеют право требовать предоставления им письменного запроса о предоставлении информации, а также должным образом оформленной повестки в соответствующий орган.

Также в партии отмечают, что в соответствии со статьей 63 Конституции Украины, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту. Каждый арестованный или задержанный должен быть безотлагательно извещен о мотивах ареста или задержания, должен получить разъяснения его прав и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника (ст.29 Конституции Украины).

Кроме того, в соответствии со статьей 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения, касающиеся его, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. Следовательно, отмечает пресс-служба, лицо имеет право отказаться от предоставления каких-либо объяснений до момента появления адвоката. Кроме того, независимо от участия защитника, лицо имеет право не предоставлять каких-либо объяснений, касающихся его и близких родственников.

“Лица, участием которых в мирных акциях протеста против Налогового кодекса заинтересовались правоохранительные органы, могут обращаться по телефону 220-07-73 (на рецепции попросить переключить на юридический департамент), или писать по электронному адресу regions@frontzmin.org”, – говорится в сообщении.

ТЭК

Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, своим решением от 5 января приостановило лицензию компании Emfesz Kft (Венгрия), входящей в сферу интересов украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, на торговлю природным газом на территории Венгрии.

Об этом говорится в сообщении ВУЭ, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, лицензия Emfesz приостановлена с 13 января 6.00 утра сроком на 90 дней.

Такое решение ВУЭ приняло в соответствии с постановлением правительства Венгрии.

В ближайшее время ВУЭ должно выбрать других поставщиков для обеспечения газом контрагентов Emfesz.

Трейдер Emfesz контролирует около 25% газового рынка Венгрии.

Напомним, 17 ноября 2010 г. Верховный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтверждающее, что Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, действовало незаконно при одобрении мошеннической покупки компании Emfesz компанией RosGas за 1 доллар США в апреле 2009 года.

18 января 2010 г. Будапештский горсуд признал незаконным решение ВУЭ, которым была одобрена операция по продаже Emfesz.

В начале мая 2010 г. компания Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от кипрской компании Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG.

28 апреля 2010 г. Emfesz заявила об изменении поставщика газа с компании RosUkrEnergo (45% принадлежит Д.ФИРТАШУ, 50% - российскому «Газпрому») на RosGas.

Тогда Emfesz сообщила, что RosGas является компанией, которая входит в сферу интересов «Газпрома».

«Газпром» после этого опроверг свое отношение к компании RosGas, прежнее название которой Ikron AG.

В мае 2010 г. суд кантона Цуг (Швейцария) запретил компании RosGas отчуждать акции Emfesz.

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По состоянию на 10 января 2011 г., предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), около 3,27 млрд. грн. (уровень расчетов составляет 42%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, по оперативной информации, наибольшие долги накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (479,81 млн. грн.), Донецкой (470,83 млн. грн.), Харьковской (429,78 млн. грн.), Одесской (188,26 млн. грн.), Запорожской (179,87 млн. грн.), Луганской (168,30 млн. грн.), Киевской (146,46 млн. грн.), Львовской (143,34 млн. грн.), Полтавской (98,50 млн. грн.) областей и АР Крым (97,93 млн. грн.).

Кроме того, столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ около 1,23 млрд. грн.

Крайне низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплопоставляющие предприятия Закарпатской (32%), Днепропетровской и Кировоградской (по 33%), Житомирской и Волынской (по 35%), Луганской и Ривненской (по 36%), Одесской и Ивано-Франковской (по 37%) областей, а также АР Крым (33%).

Значительной остается задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг. По состоянию на 10 января 2011 г., сумма долга составляет 1,81 млрд. грн., уровень оплаты - 82%.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей теплопоставляющих предприятий и местных органов власти на необходимости проведения полных и своевременных расчетов за природный газ, а также погашения накопленной задолженности. Компания напоминает, что выделение плановых объемов природного газа (лимитов) осуществляется в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.

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Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в 2010 году сократили добычу газа на 5,3%, по сравнению с 2009 годом, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В декабре 2010 года Украина сократила добычу газа на 4,0%, по сравнению с декабрем 2009 года, до 1 млрд. 697,4 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

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Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в 2010 году сократили добычу нефти и газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, - до 3 млн. 545,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В декабре 2010 года Украина сократила объем добычи нефти и газового конденсата на 5,7%, по сравнению с декабрем 2009 года, до 279,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млн. 951,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

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Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) намерено увеличить уставный фонд на 10 млрд. грн. - до 10 млрд. 376,515 млн. грн., путем дополнительного выпуска акций.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что вопрос увеличения уставного фонда будет рассмотрен на собрании акционеров «Черноморнефтегаза» 21 января т.г.

В частности, компания планирует дополнительно выпустить 10 млрд. простых именных акций стоимостью 1 грн. каждая.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

Химпром

Акционеры ОАО «ДнепроАзот» планируют переименовать общество в ПАО и изменить состав правления на общем собрании, которое состоится 18 марта 2011 года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что на голосование, в частности, выносятся: внесение изменений в Устав общества путем изложения его в новой редакции; отзыв и избрание председателя и членов Наблюдательного совета; отзыв и избрание председателя и членов ревизионной комиссии; отзыв и избрание председателя и членов правления общества.

Справка УНИАН. ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются компании: ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (Днепропетровск).

ОАО «ДнепроАзот» завершило 2009 год с убытком 927,764 млн. грн. против 348,769 млн. грн. прибыли годом ранее.

Криминал

Милиция заявляет, что в Ивано-Франковской области задержана группа вооруженных лиц, являющихся членами Всеукраинского объединения «Трезуб» им. С.Бандеры.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в областную милицию поступила информация о том, что на Прикарпатье прибыла группа лиц, планирующих проведение незаконной акции, которая может иметь широкий общественный резонанс.

«С целью предубеждения совершения каких-либо противоправных действий, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны 9 членов группы - жителей разных регионов Украины, - говорится в сообщении милиции. - В ходе доследственной проверки оказалось, что большинство задержанных лиц является членами Всеукраинского объединения «Трезуб» им. С.Бандеры».

В милиции утверждают, что во время задержания у членов группы были выявлены и изъяты автомат АКМСУ без номера и 124 патрона к нему, 3 пистолета различных марок с патронами, самодельный нож, 9 радиостанций разных марок, две гранаты без запалов, две пневматические винтовки с оптическими прицелами, помповое ружье с патронами.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Указанные лица проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Запорожье взорвали памятник Иосифу Сталину, установленный на территории Запорожского обкома КПУ. Взрывом также были выбиты оконные стекла в здании обкома и немного повреждено само здание.

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

10 января в Центральном проводе Всеукраинской организации "Трезуб" им. С.Бандеры сообщили, что по делу о подрыве памятника Сталину арестованы 15 человек.

Как отметил представитель ВО "Трезуб", задержание и аресты членов организации, которые начались 8 января, продолжились 9 и 10 января. По его информации, задержание членов организации проходило не только в западных областях Украины, но и в Харькове и Запорожье. При этом, по его словам, к задержанным не допускают адвокатов, поэтому на данный момент трудно установить, где именно задержанные находятся.

Погода

Завтра в Украине на востоке до 16° мороза, на юге - до 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных и северных областях небольшой дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью - 6-11° мороза, в Луганской области местами - до 16° мороза, днем - 1-6° мороза; на остальной территории ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму и на юге Одесской области - 3-8° тепла; на Южном берегу Крыма ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° тепла до 4° морозу, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-2° мороза, днем - 0-2° тепла.

(УНИАН)