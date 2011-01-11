Раду "заминировали"...

Охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю просит журналистов на время перерыва, до 16.00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, работники охраны ВР объяснили, что их просьба связана с необходимостью проведения проверки, однако они не уточнили, что именно будут проверять. По неофициальным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о заминировании парламента.

Представители милиции, которые стоят возле ВР, запрещают находиться на площади перед парламентом. Они также не дают никаких официальных объяснений.

В то же время в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве УНИАН сообщили, что приблизительно в 14.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о заминировании парламента.

После получения информации, в ВР немедленно выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба, которые сейчас работают на месте.