Азаров: нужно активизировать переговоры об ассоциации между Украиной и ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости активизировать переговорный процесс по подготовке соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, который включает подписание договора о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефаном ФЮЛЕ.

«Это первая наша встреча в этом году, надеюсь не последняя. Мы серьезно настроены на завершение наших переговорных процессов по созданию зоны свободной торговли», – сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что 2011 год является чрезвычайно важным в плане подготовки договора об ассоциации. При этом он отметил, что в 2010 году переговорный процесс активизировался благодаря украинскому правительству во главе с Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы ценим все, что вы лично делаете для развития отношений с ЕС. Многое из того, что было достигнуто, произошло благодаря вашим личным усилиям и усилиям вашего правительства», – сказал еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано не раньше второй половины 2011 года. Он отметил, что на первую половину года запланировано три раунда двусторонних переговоров по этому вопросу. Вместе с этим В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что после завершения переговоров до подписания документа должно пройти определенное время для согласования и оформления обеими сторонами достигнутых договоренностей.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

17 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Евросоюз уже в 2011 году подпишут соглашение о безвизовом режиме и зоне свободной торговли.