ВАСУ отклонил иск о признании незаконной ратификации соглашения о пребывании ЧФ РФ в Крыму

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отклонил иск юриста из Крыма Константина КУЛАКА, который требовал признать незаконной процедуру ратификации Верховной Радой соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

«Суд пытался выяснить, в первую очередь, зачем и по чьему заказу действует истец, а не собственно суть дела», - рассказал истец. Впрочем, несмотря на прогнозируемое заключение, К.КУЛАК не исключает, что будет готовить очередное обращение в Конституционный Суд.

В пресс-службе УНП отметили, что 40-летний юрист из Феодосии К.КУЛАК 5 мая подал в суд административный иск о признании противоправными действия народных депутатов Украины в ходе пленарного заседания 27 апреля 2010 года, когда проходила ратификация соглашения.

“Постановление Окружного административного суда города Киева от 11 мая, которым исковое заявление было оставлено без движения, К.КУЛАК обжаловал в Киевском апелляционном административном суде. 29 июля суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и обязал Окружной админсуд Киева принять иск к рассмотрению, но тот 6 сентября передал дело в ВАСУ”, - говорится в сообщении.

Председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН в комментарии УНИАН заявил: «На глазах украинцев 27 апреля 2010 года происходило попирание закона. Только один имеющийся факт отсутствия некоторых депутатов (господ КИВАЛОВ, ГОЛОВАТЫЙ подтвердили, что были на заседании Ассамблеи СЕ, господин СУХОЙ - глава Тернопольской облгосадминистрации заявил, что был в городе Подгайцы), карточки которых голосовали за принятие этого противоправного решения, является нарушением даже Конституции Украины”. О.ФОМУШКИН выразил поддержку крымскому юристу. “Крымская организация Украинской народной партии поддерживает этого смелого человека, подавшего иск. Мы гордимся, что это крымчанин. Мы надеемся, что общественность обратит внимание на этот суд”, - отметил председатель Крымской УНП.