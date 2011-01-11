Взрывных устройств в помещении Верховной Рады не обнаружено – СБУ

В результате проверки помещений Верховной Рады Украины подразделами милиции, Управления государственной охраны и Службы безопасности каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что в настоящее время правоохранительные органы принимают все меры для установления личности человека, звонившего по телефону и сообщившего о заминировании зданиях парламента.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве около 14.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного мужчины о заминировании парламента. После получения информации в ВР немедленно выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба.