Главное на 11 января (вечер)

Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2010 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа) составила 240 млрд. 398,0 млн. грн., что на 30 млрд. 697,7 млн. грн., или на 14,6% больше, чем за 2009 год.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства Украины.

В январе-декабре 2010 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 207 млрд. 472,7 млн. грн., что на 50 млрд. 918,4 млн. грн., или на 32,5% больше соответствующего показателя 2009 года.

Налоговые поступления в общий фонд Госбюджета за отчетный период составили 170 млрд. 514,5 млн. грн., что на 36 млрд. 734,1 млн. грн., или на 27,5%, больше поступлений за январь-декабрь 2009 года.

Неналоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета составили 30 млрд. 229,1 млн. грн., что на 15 млрд. 331,3 млн. грн., или на 102,9%, больше соответствующего показателя января-декабря 2009 года.

В специальный фонд Государственного бюджета за 12 месяцев 2010 года поступило 32 925,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего госзайма).

Украина, по данным на 6 января 2011 года, продолжает оставаться вторым по сумме выделенных средств по действующим кредитам stand-by заемщиком Международного валютного фонда (МВФ) с суммой выделенных средств в 9,25 млрд. SDR (14,2 млрд. долл. США) после Румынии (9,8 млрд. SDR).

Соответствующие данные обнародованы на сайте МВФ.

Третьим заемщиком по величине выделенных средств является Греция – 9,13 млрд. SDR.

На 6 января МВФ осуществляет кредитование Украины по кредиту stand-by в объеме 10 млрд. SDR (на 01.01.11 г. 1 SDR = приблизит. 0,65 долл.), который является третьим по объему после выделенных Греции и Румынии.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины “Об охране труда”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 245 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается предоставление работодателю права на обжалование решения о наложении штрафа в высшем структурном подразделении Центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда. Законопроект также определяет, что уплата штрафа не лишает юридическое или физическое лицо, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд, от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

В Украине рост ВВП по итогам 2010 года превысит 4%.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

«У нас будет более 4% роста ВВП», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Совокупный уставный капитал украинских банков в декабре 2010 года увеличился на 3% по сравнению с 2009 годом и составил 145,809 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, собственный капитал банков в прошлом месяце увеличился на 3,6%, или 4,9 млрд. грн., – до 141,7 млрд. грн. и на 1 января 2011 года составил 15% банковских пассивов.

Активы банков за указанный период выросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн. Общие активы сократились на 0,3% – до 1,09 трлн. грн., из которых 69,3% – кредитные операции, 7,2% – вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков сократились на 0,5% – до 803,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 33,7%, или 270,7 млрд. грн., составляли средства физических лиц; 21,5%, или 172,8 млрд. грн., – срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,9%, или 144 млрд. грн., – средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 января 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

Верховная Рада Украины отказалась принять Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали лишь 220 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривалось внести в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” изменения, предусматривающие исключение норм по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что имел разговор с председателем Пенсионного фонда, который отметил, что уже 8 месяцев ПФ не получает средства от продажи валюты. Коми того, добавил В.ЛИТВИН, этот сбор не предусмотрен в Госбюджете на 2011 год. Депутаты пытались вернуться к принятию позитивного решения по этому вопросу, однако это так и не удалось. Поэтому было решено вернуться к рассмотрению этого вопроса в четверг, 13 января, и пригласить в ВР председателя Пенсионного фонда.

За принятие решения не голосовали фракции "БЮТ-Батькивщина", НУ-НС и КПУ.

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отклонил иск юриста из Крыма Константина КУЛАКА, который требовал признать незаконной процедуру ратификации Верховной Радой соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

«Суд пытался выяснить, в первую очередь, зачем и по чьему заказу действует истец, а не собственно суть дела», - рассказал истец. Впрочем, несмотря на прогнозируемое заключение, К.КУЛАК не исключает, что будет готовить очередное обращение в Конституционный Суд.

В пресс-службе УНП отметили, что 40-летний юрист из Феодосии К.КУЛАК 5 мая подал в суд административный иск о признании противоправными действия народных депутатов Украины в ходе пленарного заседания 27 апреля 2010 года, когда проходила ратификация соглашения.

“Постановление Окружного административного суда города Киева от 11 мая, которым исковое заявление было оставлено без движения, К.КУЛАК обжаловал в Киевском апелляционном административном суде. 29 июля суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и обязал Окружной админсуд Киева принять иск к рассмотрению, но тот 6 сентября передал дело в ВАСУ”, - говорится в сообщении.

Председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН в комментарии УНИАН заявил: «На глазах украинцев 27 апреля 2010 года происходило попирание закона. Только один имеющийся факт отсутствия некоторых депутатов (господ КИВАЛОВ, ГОЛОВАТЫЙ подтвердили, что были на заседании Ассамблеи СЕ, господин СУХОЙ - глава Тернопольской облгосадминистрации заявил, что был в городе Подгайцы), карточки которых голосовали за принятие этого противоправного решения, является нарушением даже Конституции Украины”. О.ФОМУШКИН выразил поддержку крымскому юристу. “Крымская организация Украинской народной партии поддерживает этого смелого человека, подавшего иск. Мы гордимся, что это крымчанин. Мы надеемся, что общественность обратит внимание на этот суд”, - отметил председатель Крымской УНП.

(УНИАН)