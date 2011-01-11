Анонс на 12 января

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В Гостаможслужбе Украины будет проведено внутреннее компьютерное тестирование всех без исключения 18 тысяч должностных лиц, цель которого - проверить уровень знаний по всем направлениям таможенного дела.

* Пресс-конференция на тему: «Прогноз погоды до конца зимы, ситуация на реках и водоемах, погодный фактор и урожай». Участники: Николай Кульбида, начальник Украинского Гидрометцентра; Виктория Бойко, начальник отдела гидропрогнозов Украинского Гидрометцентра; Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра.

* Пресс-конференция на тему: «Экспорт оружия и создание концерна «Укроборонпром» в контексте новых подходов власти к «оборонке». Участники: директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец и президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимир Грек.

* Пресс-конференция на тему: «Почему повысилась цена на российский газ для Украины?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук.

* Состоится Интернет-конференция Олега Рыбачука, бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции (в 2005 г.) на тему: «Украина и ЕС: основные точки пересечения».

* Состоится заседание Комитета по вопросам социальной политики и труда.

* Состоятся парламентские слушания на тему: "О состоянии и перспективах добычи углеводородов в Украине и внедрении государственной монополии на эту деятельность".

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