Курс НБУ на 12.01.11

Официальный курс НБУ на 12.01.11100 USD – 795.8200 (11 января – 795.8300)100 EUR – 1030.4277 (11 января – 1026.8594)10 RUR – 2.5986 (11 января – 2.6221)Учетные курсы банковских металлов на 12.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109902.74 (11 января-108889.44)961 XAG 10 Серебро-2350.85 (11 января-2291.19)962XPT10Платина-139109.34(11 января-138394.84)964XPD10Палладий-60641.48 (11 января-59687.25)

Официальный курс НБУ на 12.01.11 100 USD – 795.8200 (11 января – 795.8300) 100 EUR – 1030.4277 (11 января – 1026.8594) 10 RUR – 2.5986 (11 января – 2.6221) Учетные курсы банковских металлов на 12.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109902.74 (11 января-108889.44) 961 XAG 10 Серебро-2350.85 (11 января-2291.19) 962XPT10Платина-139109.34(11 января-138394.84) 964XPD10Палладий-60641.48 (11 января-59687.25)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter