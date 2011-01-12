ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Названы причины аварии на нефтяной вышке BP в Мексиканском заливе», в котором пишет – следственная комиссия Белого дома опубликовала отчет о причинах аварии на скважине British Petroleum в Мексиканском заливе. К крупнейшей в истории США экологической катастрофе привела излишняя экономия и брак цемента…

http://delo.ua/business/nazvany-prichiny-avarii-na-neft-149885/

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Также «Дело» публикует материал «Украина – второй по величине должник МВФ», в котором пишет - Украина после получения от Международного валютного фонда в минувшем году двух траншей нового кредита stand by на общую сумму SDR2,25 млрд. нарастила свои обязательства перед Фондом до SDR9,25 млрд. (14,12 млрд. долларов по текущему курсу)…

http://delo.ua/world/ukraina-vtoroj-po-velichine-d-149905/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Одолжить на еду» пишет - розничные сети начали использовать кредитные карты для стимулирования спроса. Правда, если в большинстве супермаркетов электроники и бытовой техники можно найти сразу несколько предложений от разных банков, то такого разнообразия в продуктовых сетях пока не было…

http://markets.eizvestia.com/full/odolzhit-na-edu

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Также «Экономические известия» в публикации «Фирташ требует долг от ООО «Каховка Пром-Агро» пишут - имущество крупнейшего переработчика сои арестовано по иску «Надра Банка», подконтрольного бизнесмену Дмитрию Фирташу…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-trebuet-dolg-ot-ooo-kahovka-prom-agro

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«Экономические известия» в публикации «Банкиров и страховщиков заставят раскрыться по-новому» пишут - Министерство финансов Украины обнародовало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам бухгалтерского учета», которым предлагает обязать участников финрынка подавать и обнародовать финансовую отчетность согласно нормам МСФО…

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-i-strahovshhikov-zastavyat-raskrytsya-po-novomu

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«Газета по-киевски» в публикации «Квартиры: кто накопил, тот и купил» пишет – покупатели жилья и его продавцы как бы сошлись в психической атаке: у кого не выдержат нервы, тот и проиграл. Ситуацию поддерживает государство, «обеспечившее» полную непрозрачность рынка недвижимости…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/12/010249.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Могут запретить деятельность экстрасенсов и астрологов» пишет – вчера депутаты планировали рассмотреть законопроект о запрете деятельности экстрасенсов, ворожей, знахарей и даже астрологов, однако в последний момент передумали…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/12/030211.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В киевской мэрии начали продавать водку. Товар ходовой» пишет – цены на спиртное: отечественные коньяк (86 грн.), «Мартини» (136 грн.), шампанское (36 грн.), вино белое и красное (44 грн.), водка (52 грн.)…

http://www.segodnya.ua/news/14212006.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Евро выживет? Несмотря на похоронный прогноз…» пишет – в преддверии Нового года СМИ, особенно российскими, в очередной раз раскручивалась информация о возможном развале еврозоны. И хотя эта тема не нова, нельзя сказать, что новости остались незамеченными...

http://economics.unian.net/rus/detail/73447

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нефть запахла газом» пишет – Москва и Минск снова рискуют поссориться из-за нефти: с Нового года «Белнефтехим» не может договориться с российскими нефтяниками о цене, его запасов хватит лишь до конца января…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252950/neft_zapahla_gazom

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Также издание «Ведомости» в публикации «Lada набирает класс» пишет – «АвтоВАЗ» реанимирует проект создания автомобиля класса C. Он появится в 2014-2015 гг., а до тех пор под брендом Lada будет выпускаться фейслифтинговая версия Nissan Almera

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252952/lada_nabiraet_klass

(УНИАН)