За занятие игорным бизнесом теперь можно "сесть" на 5 лет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 22 декабря 2010 года. Им вносятся изменения в Закон Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Изменениями предусмотрено, что применение финансовых санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов милиции и/или органов государственной налоговой службы.

Кроме того, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 203-2 такого содержания: “Занятие игорным бизнесом карается штрафом от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. 2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, – караются ограничением свободы сроком до пяти лет”.