Суд признал недействительным указ о присвоении Бандере звания “Герой Украины»

Суд признал недействительным указ Президента о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания “Герой Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО №46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении С.Бандере звания Герой Украины» решением суда признан недействительным”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года тогдашнего Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.

Политики и представители общественности обжаловали это решение донецкого суда.

23 июня 2010 года Донецкий апелляционный административный суд вынес решение, которым оставил без удовлетворения все 23 апелляционные жалобы, поданные на решение Донецкого окружного административного суда.

Позже присвоение звания «Герой Украины» С.Бандере отстаивали уже в Высшем административном суде Украины.