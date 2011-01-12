ГПУ привлечет к ответственности и представителей нынешней власти, кто нарушил законы

Первый заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ заверяет, что Генеральная прокуратура привлекает к ответственности всех нарушителей законов, в том числе представителей нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

«К ответственности привлекаются все, кто нарушает закон, в том числе представители нынешней власти. Я уже говорил и называл дела, которые переданы к суду, – это дело в отношении бывшего заместителя министра экологии ПРЕСНЕРА, дело в отношении руководителя одного из департаментов РУДЬ, которая взяла взятку», - отметил Е.БЛАЖИВСКИЙ

Отвечая на вопрос депутатов, каким образом прокуратура будет реагировать на переданные дела о злоупотреблениях, совершенных представителями нынешнего правительства, Е.БЛАЖИВСКИЙ заметил, что всем фактам дается соответствующая оценка.

«Всем им дается оценка и принимаются решения, предусмотренные статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сказал первый заместитель генпрокурора.

Он также сообщил, что на протяжении прошлого года были возбуждены на 5% больше уголовных дел по фактам взяточничества, чем за предыдущий.

«А это уже в отношении представителей, находящихся сейчас при власти», - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.