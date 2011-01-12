ГЛАВНОЕ на 12 января (день)

Основные события первой половины дня

Законодательство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон "О внесении изменений в законы Украины "Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в законы Украины «Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине".

Изменениями предусматривалось, что отдельными законами будут определяться особенности осуществления закупки товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых будет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению подготовки и реализации в Украине инфраструктурных проектов для выполнения заданий и мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию”, которым предполагалось обязательное введение предприятиями коммунальной теплоэнергетики и водоснабжающими компаниями счетов со специальным режимом использования для улучшения их платежной дисциплины при расчетах за газ и электроэнергию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законопроект был разработан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Ветированым законом, который был принят Верховной Радой 14 декабря 2010 г., в частности, предусматривалось открытие предприятиями ТКЭ и водоканалами текущих счетов со специальным режимом использования в уполномоченном банке при осуществлении расчетов за природный газ и электрическую энергию.

В частности, законом внесены изменения в Закон Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”. Определенно, что алгоритм распределения средств – порядок распределения уполномоченным банком средств с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений предприятий питьевого водоснабжения, который устанавливается Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Также законом определено, что текущий счет со специальным режимом использования – это текущий счет предприятия питьевого водоснабжения, которое осуществляет деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами хозяйственной деятельности, на который зачисляются средства, поступающие в качестве платы за предоставление услуг по питьевому водоснабжению от всех категорий потребителей.

Кроме того, закон предусматривает определение Кабмином уполномоченного банка, который обслуживает текущие счета со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения.

Документом предусмотрено, что средства, которые поступают в качестве платы за предоставление услуг по питьевому водоснабжению от всех категорий потребителей, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения. Средства с текущих счетов со специальным режимом использования предприятий питьевого водоснабжения перечисляются согласно алгоритму распределения средств. Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования и порядок проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную для предоставления таких услуг, утверждаются Кабинетом министров Украины.

Также законом вносились изменения в Закон Украины “О теплоснабжении”, которыми предусмотрено, что текущий счет со специальным режимом использования – это текущий счет теплопоставляющей организации, которая осуществляет деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами хозяйственной деятельности, на который зачисляются средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию от всех категорий потребителей. Законом предусмотрено, что средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию от всех категорий потребителей, зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования теплопоставляющих организаций. Средства с текущих счетов со специальным режимом использования теплопоставляющих организаций перечисляются согласно алгоритму распределения средств. Порядок открытия и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования и порядок проведения расчетов за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, утверждаются Кабмином.

Также ВР поддержала поправку, в которой речь идет о том, что для проведения расчетов за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, могут быть использованы средства, зачисленные на текущие счета со специальным режимом использования, не больше доли топливной составляющей в тарифах на тепловую энергию, утвержденных на уровне экономически обоснованных расходов с учетом рентабельности. Все остальные средства, поступающие в качестве платы за поставленную тепловую энергию, теплопоставляющие организации (кроме тех, которые относятся к системе автономного и децентрализованного теплоснабжения), которые осуществляют поставки тепловой энергии в соответствие с договорами купли-продажи, имеют право использовать для обеспечения стабильной и надежной хозяйственной деятельности.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гарантирования прав концессионеров”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон в новой редакции с предложениями Президента 23 декабря 2010 года.

Новая редакция закона предусматривает, что в случае расположения объекта концессии на земельном участке государственной или коммунальной собственности, полномочия относительно распоряжения которым осуществляет концессиедатель, такой земельный участок предоставляется в аренду концессионеру вместе с объектом концессии на срок действия концессионного договора в соответствии с Земельным кодексом Украины и Законом Украины "Об аренде земли". Право собственности на соответствующий земельный участок осуществляется концессиедателем в соответствии с законом.

Государство гарантирует соблюдение установленных актами законодательства условий для осуществления концессионерами деятельности, связанной с выполнением концессионных договоров, защиту их прав и законных интересов.

Изменения, которые вносятся в законодательство, не должны ухудшать условий для осуществления концессионерами деятельности по реализации проектов на условиях концессии. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность концессионеров, связанную с выполнением концессионных договоров, кроме случаев, если такое вмешательство предусмотрено законодательством, концессионным договором и осуществляется в пределах их полномочий.

Имущественные и финансовые ресурсы концессионеров, выполняющих концессионные договоры в Украине, не могут быть принудительно отчуждены, кроме случаев, установленных законом. Указанные ресурсы могут использоваться исключительно для осуществления спасительных мер в случае чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера. В таком случае концессионер имеет право на компенсацию в соответствии с законом.

В случае принятия органами государственной власти или органами местного самоуправления решений, нарушающих права концессионеров, ущерб, нанесенный им вследствие принятия таких решений, подлежит возмещению в порядке, установленном законом.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара (относительно декларирования наличия сахара)".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно декларирования остатков сахара", который был разработан правительством Юлии ТИМОШЕНКО осенью 2009 года.

Закон предусматривал обязательность декларирования остатков сахара для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности. Порядок декларирования остатков должен был определять Кабинет министров Украины. Данные о субъектах предпринимательской деятельности и объеме сахара, который находится в их собственности, указанные в соответствующей декларации, являются конфиденциальными. Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации об объеме сахара, который находится в их собственности.

В случае неподачи или несвоевременного представления субъектами предпринимательской деятельности декларации об объеме сахара, который находится в их собственности, или указания в декларации неполных или недостоверных данных, с таких субъектов должен был взиматься штраф в размере пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (об усовершенствовании механизма деятельности акционерных обществ), которым предполагалось предоставить владельцам 95% акций акционерных обществ права требования выкупа акций миноритариев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы государства.

Ветированным законом, принятым Верховной Радой 22 декабря 2010 года, предполагалось также уточнение полномочий Наблюдательного совета общества, деятельности исполнительных органов, уточнение порядка приобретения акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций.

Соцполитика

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что в 2011 году проблема долгов по зарплатам будет решена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что в 2010 году правительство добилось уменьшения долгов по зарплатам на 500 млн. грн. При этом, по словам Н.АЗАРОВА, средняя зарплата увеличилась за год более чем на 20%.

«В 2011 году проблема долгов по заработной плате должна быть снята с повестки дня, ведь преодоление бедности определено Президентом Украины как одна из главных целей», - отметил Н.АЗАРОВ.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от членов правительства обратить внимание на профессиональный уровень рабочих, а также на демографическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Инвестиции – это, в первую очередь, новые рабочие места. А кто будет работать на них? Имеем ли мы достаточно кадров соответствующей квалификации, как обеспечить совпадение проектов экономического роста и развитие демографической ситуации? Это очень непростые вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил мнение, что социально-демографическая ситуация в Украине и прогнозы относительно нее являются одними из наихудших в Европе.

Премьер-министр отметил, что в Украине наблюдается критический уровень оттока рабочей силы за границу.

Кроме того, по словам премьера, в Украине также наблюдается дисбаланс в профессиональной подготовке кадров. «Наши училища, техникумы, вузы выпускают совсем не тех специалистов, на которых есть запрос в инновационно-инвестиционной модели развития», - сказал он.

«Поэтому, я считаю, что актуальна серьезная дискуссия, в первую очередь научных работников и участников рынка, как нам корректировать ситуацию на рынке труда и какие есть средства компенсировать неблагоприятную демографическую ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время состоится соответствующий разговор на этот счет. Кроме того, он подчеркнул обязательность разработки социально-демографического обоснования каждой инвестиционной программы.

Макропоказатели

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает риски, которые существуют в Украине относительно роста инфляции в следствие повышения мировых цен на продовольствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Риски раскручивания инфляционных процессов за счет продолжения общемировой тенденции подорожания продуктов питания для нашей страны выше (чем в других странах – УНИАН), поскольку у нас до сих пор не создана необходимая инфраструктура для хранения переходных запасов и оптовой торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в прошлом году негативное влияние на инфляцию вызвал именно ажиотажный спрос на продукцию питания. Вместе с тем глава правительства акцентировал, что правительству в 2010 году, несмотря на рост цен на продукты питания на мировом рынке и засуху в Украине, удалось «достойно» отреагировать на ценовой кризис, и осенью скачки цен были остановлены.

«Поэтому посыпать голову пеплом не стоит. Надо делать выводы и быть готовыми к новым вызовам», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН прогнозирует дальнейшее увеличение цен на продовольствие в мире. И причинами этому являются глобальные изменения климата, рост потребления продуктов питания в наиболее населенных странах мира – Индия, Китай, а также структурные расчеты производителей сельхозпродукции и неопределенность на мировых финансовых рынках. Такие факторы невозможно компенсировать за 2-3 года.

«Так что Украина не может рассчитывать на компенсацию рисков на внутреннем рынке, созданных отсталостью нашей агропромышленной отрасли за счет внешних рынков», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

По информации экспертов, сегодня цены на овощи в Украине превышают европейские. По мнению экспертов, причинами такого положения дел являются невысокая эффективность производства овощей в Украине, а также неразвитость инфраструктуры хранения, транспортировки и сбыта.

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов завершить до конца января утверждение порядков использования бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение он дал министру финансов Федору ЯРОШЕНКО сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«Необходимо ускорить утверждение порядков использования бюджетных средств. Эта работа должна быть завершенная на протяжении текущего месяца. Только так мы обеспечим ритмичное и автоматическое финансирование расходов Государственного бюджета», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил Минфину, Государственной налоговой и Таможенной службам, а также местным органам власти сконцентрировать усилия на наполнении бюджетов всех уровней. Н.АЗАРОВ отметил, что новые налоговые правила и высокие социальные обязательства государства нуждаются в согласованной и эффективной работе всех органов власти.

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Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе, который стал первым в текущем году, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 167,687 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения – 182 дня) и доходностью 7% годовых в бюджет удалось привлечь 72,47 млн. грн., со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения – 231 день) и доходностью 8% – 95,217 млн. грн.

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Средняя пенсия мужчины в Украине составляет 1 327 грн., женщины – 827 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, приблизительно 64% пенсионеров на сегодняшний день – это женщины. «Когда мы посмотрим на среднюю пенсию, то средняя пенсия женщины 827 грн. по Украине, а мужчины – 1 327 грн.», - говорит С.ТИГИПКО.

Министр также отмечает, что количество работающих в стране постоянно снижается: «На сегодняшний день мы имеем 14 млн. 400 тыс. работающих людей». В то же время, количество пенсионеров в Украине остается приблизительно стабильным – на сегодня это 13,7 млн. человек.

С.ТИГИПКО напомнил, что по итогам 2010 года дефицит Пенсионного фонда составит 26,6 млрд. грн. Если будет принята пенсионная реформа, дефицит фонда в 2011 году будет составлять 18 млрд. грн., если нет, то приблизительно 20 млрд. грн., отметил он.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9640/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2619/0,2625, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3595/10,3790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3008/1,3010 (вторник – 1,2940/1,2942).

Во вторник, 11 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9550/7,9650.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал ориентировочный перечень предприятий, планируемых к продаже в 2011 г. Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества «Ведомости приватизации» от 12 января 2011 г.

В частности, в 2011 г. ФГИ снова планирует выставить на продажу 46% госпакет ОАО «Черкассыоблэнерго», 25% + 1 акция ОАО “Суміоблєнерго”, 94,47% ГАХК “Энергобуд», 50% + 1 акция АХК «Укрнафтопродукт», 74,62% ОАО «Росава», 26,31% ОАО “Астарта”, 51% ОАО «Антрацитшахтострой», 45,38% ОАО «Трест «Свердловскшахтстро», 51,04% ОАО «Краснодоншахтострой», 100% ОАО «Костянтиновский металлургический завод», 60,86% ОАО «Макеевский металлургический комбинат», 90,8% ОАО «Азовкабель», 100% «Киевский мотоциклетный завод», 36,54 % «Луганскнафтопродукт”, 91,595% ОАО “Акционерная компания “Свема”, 100% ОАО “Завод “Маяк”, 100% ОАО “Феодосийская судностроительная компания “Море”, 100% ОАО “Авиационная компания “Мегалайн”, 100% ОАО “Авиационное предприятие специального назначения “Меридіан”, 35,516% ОАО “Ровненская авиакомпания “Універсал-Авиа”, 25% ОАО “Черниговский завод радиоприборов “ЧеЗаРа” и пр.

ТЭК

Верховная Рада Украины приняла Закон “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 240 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное соглашение подписано 9 июня 2010 года в г. Киеве. Им предусмотрено, что Украина и Россия осуществляют сотрудничество в проектировании, строительстве и введении в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС с учетом применения существующих конструкций с реакторными установками типа ВВЭР-1000 проекта В-392.

В соответствии с соглашением, стороны будут создавать условия относительно предоставления регулирующими органами Сторон лицензий (разрешений) на проектирование, строительство и ведение в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, экспорта и импорта проектной и другой технической документации, оборудования, материалов и услуг, которые необходимы заказчику и подрядчику, украинским и российском исполнительным организациям для выполнения работ и услуг, предусмотренных этим соглашением.

В целях выполнения положений этого соглашения назначаются такие компетентные органы: с украинской Стороны - Министерство топлива и энергетики Украины; с российской Стороны - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

В соответствии с соглашением, компетентный орган Российской Стороны возлагает функции подрядчика строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт», которое вправе привлекать соответствующие организации, которые именуются в дальнейшем исполнительными организациями, для выполнения работ и услуг, а также осуществления поставок по этому соглашению.

Компетентный орган Украинской Стороны возлагает функции заказчика строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», которое вправе привлекать соответствующие организации и предприятия, которые именуются в дальнейшем исполнительными организациями, для выполнения работ и услуг, а также осуществления поставок по этому соглашению.

В соответствии с соглашением, заказчик и подрядчик в первоочередном порядке заключат между собой контрактное соглашение на разработку технического проекта реакторных установок типа ВВЭР-1000 проекта В-392 и поставки оборудования реакторных установок для энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС в согласованном этим контрактным соглашением объеме.

В соглашении отмечено, что в целях осуществления сотрудничества, предусмотренного этим Соглашением, Российская Сторона обеспечит организацию финансирования в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, в том числе для оплаты товаров, работ и услуг, которые поставляются из Российской Федерации в Украину или закупаются в Украине, при условии частичного софинансирования с украинской Стороны. В связи с деятельностью, предусмотренной этим Соглашением, уплата налогов и сборов (пошлины) осуществляется в соответствии с законодательством государств - Сторонами с учетом Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждения уклонений от уплаты налогов от 8 февраля в 1995 г.

В соглашении предусмотрено, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, построенные в соответствии с этим Соглашением, на протяжении всего периода их эксплуатации должны использовать ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок, изготовленных только по российским технологиям, на условиях, согласованных в соответствующих контрактах. При этом, в случае осуществления поставок топлива открытым акционерным обществом «ТВЭЛ», коммерческие условия поставок тепловыделяющих сборок для энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС не могут быть хуже, чем условия поставок тепловыделяющих сборок, изготовленных им для других энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР украинских АЭС.

Отработанное в реакторах энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС ядерное топливо, приобретенное у украинского производителя или российских исполнительных организаций может направляться в Российскую Федерацию для технологического хранения и (или) переработки в объемах, определенных украинской исполнительной организацией, на условиях, согласованных в соответствующих контрактах.

В соответствии с соглашением, ядерный материал, который передается Украине по этому соглашению, не обогащается до значения 20 процентов и более по изотопу урана-235, а также не обогащается и не перерабатывается Украиной без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

Во время обсуждения данного закона народный депутат Украины Иван ЗАЕЦ (фракция НУ-НС) подчеркнул, что Украине невыгодно заключать это соглашение, поскольку украинская атомная энергетика “привязывается” к российскому сырью.

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Частный энергохолдинг ДТЭК получил в аренду на 49 лет целостно-имущественный комплекс государственного угледобывающего предприятии «Добропольеуголь» (Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, право аренды компания получила по итогам конкурса, проведенного региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области. Заявку на участие в конкурсе от ДТЭК подавало ОДО «Арендное предприятие «Добропольеуголь». Договор заключен в декабре, а сделка по передаче целостно-имущественного комплекса в аренду была завершена 4 января.

В пресс-службе отметили, что ДТЭК намерен инвестировать в шахты ГП «Добропольеуголь» 2 млрд. грн. до 2016 года. Инвестиции будут направлены на обновление парка оборудования, капитальное строительство, прирезку запасов, оптимизацию отработки пластов, увеличение длины лав и построение системы управления охраной труда в соответствии со стандартами OHSAS 18001:2007 на всех шахтах ГП «Добропольеуголь».

Благодаря инвестициям к 2015 году ожидается увеличение объема добычи угля в объединении с 2,8 до 5,2 млн. т в год.

Добытый уголь арендное предприятие планирует поставлять на Зуевскую ТЭС и Кураховскую ТЭС ООО «Востокэнерго», Ладыжинскую ТЭС и Бурштынскую ТЭС ОАО «Западэнерго», Запорожскую ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а также на коксохимические комбинаты Украины. Около 5% угля будет использовано для собственных нужд и выполнения социальных программ.

Также компания отмечает, что сотрудничество ДТЭК с ГП «Добропольеуголь» будет сопровождаться социальными инвестициями в развитие коммунальной инфраструктуры городов Доброполье, Белозерское, Белицкое и поселка Новодонецкое, в которых расположены шахты предприятия.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства угольной промышленности о передаче в аренду целостного имущественного комплекса Государственного предприятия «Добропольеуголь» (Донецкая обл.).

В декабре 2010 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на аренду целостного имущественного комплекса Государственного предприятия «Добропольеуголь» ОДО «Арендное предприятие «Добропольеуголь».

Справка УНИАН. В государственное угледобывающее объединение «Добропольеуголь» входит 6 шахт, а также ремонтно-механический завод, шахтостроительное управление № 4, «Добропольеуглекомплект», «Добропольеуглебытснаб», РСУ, узел производственно-технической связи, энергоучасток, управление технического контроля качества угля и стандартов, управление по гашению, профилактике породных отвалов и рекультивации земель, управление социальной сферы, участок подсобных хозяйств.

Предприятие специализируется на добыче угля марки Г (газовые), которые имеют двойное назначение и используются как для энергетики, так и для коксования.

В 2009 году шахты «Добропольеуголь» сократили добычу угля на 30,8% – до 2,832 млн. тонн, в январе-июне 2010 года увеличили на 6,3% – до 1,412 млн. тонн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных

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НЭК «Укрэнерго» выставит на месячный аукцион (период поставки 1-28 февраля т.г.) по экспорту электроэнергии весь объем сечения по направлению в Польшу, частично сечение по направлению в Беларусь и Молдову, ранее законтрактованное на 2011 год компаниями ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, в частности, на аукцион будет выставлено 2 лота по доступу к сечению "Добротворская ТЭС - Замость (Польша)" общей мощностью 215 МВт (135 и 80 МВт), которые ранее были приобретены на годовом аукционе ООО «Востокэнерго». Ранее представители компании заявляли о возможности начала экспорта в данном направлении уже в январе т.г.

Также на аукцион будет выставлено 350 МВт сечения «ОЭС Украины - Энергосистема Беларуси», которое приобретало тоже «Востокэнерго». Кроме того, на аукцион будет выставлено 200 МВт сечения "ОЭС Украины - Молдавская энергосистема", которое ранее было законтрактовано на весь год ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК).

Аукционная комиссия «Укрэнерго» приняла решение о выставлении на продажу данных лотов в связи с соответствующим обращением дочерних компаний ДТЭК о невозможности обеспечить их загрузку в феврале. Аналогичных обращений от госпредприятии «Укринтерэнерго» не поступало и, следовательно, госкомпания обеспечит в феврале загрузку 150 МВт белорусского сечения. При этом напомним, что право на доступ к 400 МВт сечения «ОЭС Украины – Энергосистема Беларуси» сохраняет ООО «Востокэнерго.

Всего на февральский аукцион выставлен доступ к пропускной способности линий электропередач суммарной мощностью 3,065 тыс. МВт по 4 межгосударственным направлениям.

Напомним, в августе 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики внесла изменения в Порядок проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии, согласно которым регулятор предусмотрел возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг НЭК «Укрэнерго» по доступу к сечению. В данном случае освободившиеся объемы должны выставляться на ежемесячные аукционы. При этом отказ от услуг оператора не освобождает компанию-победителя от выполнения финансовых обязательств перед «Укрэнерго», в случае если освободившиеся объемы не были реализованы на ближайшем месячном аукционе. В случае же реализации освободившегося объема по цене ниже оговоренной договором с победителем годового аукциона, последний будет обязан компенсировать оператору разницу стоимости услуг.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ООО «Востокэнерго» на годовом аукционе «Укрэнерго» приобрела 545 МВт так называемого «Бурштынского сечения» за 156 тыс. грн. Кроме того, компания приобрела 750 МВт сечения «Энергосистема Украины – энергосистема Беларуси» за 15,5 тыс. грн., а также 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн.

Кроме того, еще одна дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» приобрела тогда 200 МВт сечения «ОЭС Украина – Молдавская энергосистема» за 20 тыс. грн.

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» приобрело на годовом аукционе 150 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» за 6,6 тыс. грн.

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым в текущем году начать серьезную модернизацию агропромышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

“2011 год должен стать своего рода «рубиконом», с которого начнется коренная модернизация отечественного агропромышленного производства”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день продуктивность сельхозпроизводства в Украине в 3-5 раз ниже, чем в странах Европы. “Дальше такую отсталость и сокращение темпов развития отрасли терпеть невозможно”, - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день технологии, используемые при производстве аграрной продукции, не гарантируют продовольственную безопасность страны. «Мы постоянно балансируем на грани: дал Бог благоприятные погодные условия – мы на коне, не дал – мы латаем дыры на продовольственном рынке», - сказал глава правительства.

Он также отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо проанализировать и откорректировать баланс посевов сельхозкультур.

«Позволить, чтобы украинская земля была истощена для экспорта рапса и подсолнечника в Европу, и чтобы одновременно не хватало на гречку (площадей – УНИАН), мы не имеем права», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что за формирование необходимого баланса посевных площадей для различных культур лично отвечает министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

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Руководители ряда областей будут заслушаны на заседании Кабинете министров по поводу повышения в декабре цен на продовольствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Поручаю вице-премьер-министру ТИХОНОВУ (Виктор ТИХОНОВ – УНИАН) и министру аграрной политики ПРИСЯЖНЮКУ (Николай ПРИСЯЖНЮК – УНИАН) проанализировать просчеты центральной и местной власти и внести предложения, как их исправить. А руководителей областей, где был допущен существенный рост цен по сравнению со средними показателями по стране, нужно заслушать на заседании Кабинета министров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, в частности, в Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях повышение цен на некоторые группы товаров в декабре 2010 г. существенно превысило средние показатели по стране.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил Н.ПРИСЯЖНЮКУ разработать программу помесячного контроля над ценовой ситуацией на продовольственном рынке.

«Мы, наконец, должны овладеть механизмом прогнозирования ценовой ситуации. А для компенсации или минимизации колебаний существуют хорошо известные рыночные инструменты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что в 2011 году планируется строительство минимум пяти оптовых рынков по продаже сельхозпродукции – в Киеве, Львове, Харькове, Донецке и Запорожье.

Посредством этих рынков, отметил премьер, государство сможет проводить товарные интервенции и сократить путь продукции от производителя к потребителю.

Транспорт

Авиакомпания "АэроСвит" отправила из Киева в Доминиканскую Республику резервный самолет для того, чтобы забрать пассажиров, ожидающих с 9 января в аэропорту Punta Cana International, и доставить их в аэропорт «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

Как уточнили в справочной службе «АэроСвита», планируется, что рейс Пунта Кана – Киев будет осуществлен сегодня в 17.00 по киевскому времени.

В свою очередь, как сообщается на сайте аэропорта «Борисполь», в связи с возможными задержками дальнемагистральных авиарейсов, в аэропорту просят пассажиров обращать внимание на обновление времени отправления воздушных судов на информационных и онлайн-табло. За детальной информацией предлагают обращаться непосредственно в авиакомпании, выполняющие рейс.

В частности, согласно данным аэропорта, рейс «АэроСвита» №171 в Пекин вылетит в 16.50 (по плану - - в 13.55), №181 в Бангкок - в 23.00 (вместо 14.00). Вчера, 11 января, «АэроСвит» отменил рейс №131 в Нью-Йорк.

Как сообщают в «Борисполе», задержек рейсов по вине аэропорта нет.

Напомним, около 220 украинских пассажиров в Доминиканской Республике с 9 января ожидают вылета в Киев. Самолет должен был вылететь чартерным рейсом из Доминиканской Республики 9 января в 22.15 по местному времени (по киевскому - в 4.15 10 января). Однако после его заправки в местном аэропорту возникли сомнения в кондиционности заправленного топлива.

Авиакомпания "АэроСвит" выполняет чартерный рейс Киев – Пунта Кана – Киев совместно с туроператором MIBS TRAVEL.

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Авиакомпания «Визз Эйр Украина» намерена сменить базовый аэропорт в Киеве с «Борисполя» на «Жуляны». Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

В то же время, на сегодняшний день в компании не называют причин и времени смены аэропорта базирования. По предварительным данным, это может произойти весной 2011 года.

В компании сообщили, что более точные данные смогут предоставить