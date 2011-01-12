ВР отказалась усилить ответственность высших должностных лиц

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно ужесточения ответственности за должностные преступления, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и органов местного самоуправления)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 104 из 418 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось ужесточить наказание для высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, за совершение должностных преступлений. В частности, за такие преступления, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, нарушение законодательства о бюджетной системе Украины, издание нормативно-правовых или предписывающих актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, создание преступной организации, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, бандитизм, злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, служебная подделка, служебная халатность, получение взятки, незаконное обогащение, предложение или дача взятки, вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или определения.