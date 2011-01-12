Главное на 12 января (вечер)

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал ориентировочный перечень предприятий, планируемых к продаже в 2011 г. Об этом сообщается в официальном издании Фонда государственного имущества «Ведомости приватизации» от 12 января 2011 г.

В частности, в 2011 г. ФГИ снова планирует выставить на продажу 46% госпакет ОАО «Черкассыоблэнерго», 25% + 1 акция ОАО “Сумыоблэнерго”, 94,47% ГАХК “Энергобуд», 50% + 1 акция АХК «Укрнафтопродукт», 74,62% ОАО «Росава», 26,31% ОАО “Астарта”, 51% ОАО «Антрацитшахтострой», 45,38% ОАО «Трест «Свердловскшахтстро», 51,04% ОАО «Краснодоншахтострой», 100% ОАО «Костянтиновский металлургический завод», 60,86% ОАО «Макеевский металлургический комбинат», 90,8% ОАО «Азовкабель», 100% «Киевский мотоциклетный завод», 36,54 % «Луганскнафтопродукт”, 91,595% ОАО “Акционерная компания “Свема”, 100% ОАО “Завод “Маяк”, 100% ОАО “Феодосийская судностроительная компания “Море”, 100% ОАО “Авиационная компания “Мегалайн”, 100% ОАО “Авиационное предприятие специального назначения “Меридіан”, 35,516% ОАО “Ровненская авиакомпания “Універсал-Авиа”, 25% ОАО “Черниговский завод радиоприборов “ЧеЗаРа” и пр.

Доходы Государственного бюджета Украины за 2010 год, по оперативным данным, составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7%, или на 14,598 млрд. грн., меньше, чем было запланировано (254,996 млрд. грн.). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

Данные по доходам предоставлены с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.

Доходы общего фонда, по сравнению с планом, недовыполнены на 1,3% и составили 207,473 млрд. грн.

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно ужесточения ответственности за должностные преступления, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и органов местного самоуправления)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 104 из 418 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось ужесточить наказание для высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, за совершение должностных преступлений. В частности, за такие преступления, как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, нарушение законодательства о бюджетной системе Украины, издание нормативно-правовых или предписывающих актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, создание преступной организации, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, бандитизм, злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, служебная подделка, служебная халатность, получение взятки, незаконное обогащение, предложение или дача взятки, вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, постановления или определения.

Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) превышает 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, в том числе 600 млн. грн. составляет долг предприятий, которые находятся в стадии банкротства, почти 500 млн. грн. – долги коммунальных и стратегических предприятий, к которым ПФУ не имеет права применять штрафные санкции.

Б.ЗАЙЧУК подчеркнул, что даже если эти средства удастся привлечь, они не покроют дефицит бюджета Пенсионного фонда.

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 118 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось ввести специальную систему декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц.

Согласно документу, декларированию подлежат все расходы на оплату товаров, работ и услуг, если фактическая или рыночная стоимость отдельного товара, работы и услуги превышает 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, независимо от количества заключенных правочинов для получения соответствующего товара, работы и услуги, а также независимо от предоставленных продавцом (исполнителем) рассрочек, отсрочек или скидок. К расходам на приобретение товаров приравнивается получение товаров на бесплатной или платной основе в пользование (аренду, найм, ссуду и т.п.).

В Украине экспорт металлопродукции в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,8%, импорт – на 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, объемы экспорта в прошлом году достигли 27 млн. тонн против 25 млн. тонн по итогам 2009 года. «Доля полуфабрикатов (слябы плюс квадратная заготовка) в общем объеме экспорта составила 42%. Это очень высокий, нежелательный показатель, свидетельствующий о том, что предприятия продолжают продавать продукцию с низкой добавленной стоимостью», – отметил замминистра.

Также С.БЕЛЕНЬКИЙ сообщил, что импорт металлопродукции в Украину в 2010 году вырос на 80% – до 2,24 млн. тонн против 1,24 млн. тонн по итогам предыдущего года.

«Это довольно тревожный сигнал, который говорит о недостаточном развитии внутреннего рынка. Не менее 50% объема импорта пришлось на металлопродукцию, аналогичную той, что производится отечественными предприятиями и могла быть продана ими в Украине», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2011 год заложен дефицит в размере 17,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время кустового совещания Харьковской, Полтавской и Сумской областей по вопросам пенсионного реформирования в рамках проведения публичного общественного обсуждения системы социально-экономических реформ сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК.

Он подчеркнул, что при условии проведения пенсионной реформы бюджет ПФУ удастся вывести на бездефицитный уровень в 2013 году.

В Украине в 2010 году объемы производства основных видов металлургической продукции выросли по сравнению с 2009 годом на 7-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за указанный период метпредприятия выплавили 27,354 млн. тонн чугуна, что на 7% больше показателя по итогам 2009 года. Производство стали увеличилось на 10% – до 32,725 млн., тонн, производство общего проката – на 10%, до 30,680 млн. тонн.

Объемы производства металлоизделий (метизов) составили 270 тыс. тонн, что на 20% больше, чем по итогам прошлого года.

«Несмотря на кризисные явления в начале 2010 года, в целом по году отрасль работала достаточно стабильно, без аварий», – отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Комиссия Министерства экономического развития и торговли Украины на своем заседании 11 января 2011 года распределила квоты на экспорт зерна среди украинских компаний-экспортеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В сообщении указывается, что члены комиссии не поддержали предложение УАК продлить срок приема заявок до 14 января в связи с тем, что ряд компаний не смогли в период с 4 по 6 января получить на руки заключения Министерства аграрной политики и продовольствия о подтверждении наличия у них зерна и до истечения рабочего дня 6 января подать заявки на получение квот.

В число субъектов хозяйственной деятельности, среди которых распределены квоты на экспорт пшеницы, вошли следующие компании: ООО «Хлеб Инвестбуд» – 221,3 тыс. тонн, ООО «ФА Интертрейдинг Украина» – 9,2 тыс. тонн, ООО «Интертрейд Групп» – 13,6 тыс. тонн, ООО «Кернел-Трейд» – 46,1 тыс. тонн, ООО «Комапния Агро-Трейд» – 9,2 тыс. тонн, Агропромышленный торговый дом «СГ» – 13,2 тыс. тонн, ООО «Украинские аграрные инвестиции» – 13,8 тыс. тонн, предприятие с ИИ «Серна» – 55,3 тыс. тонн, ООО «Волары Экспорт» – 31,35 тыс. тонн, ООО «Савранский завод продтоваров» – 5,2 тыс. тонн, ООО «Унитрейд Украина Групп» – 20,65 тыс. тонн, ООО «ТД Браво» – 13,9 тыс. тонн, ООО «Зерно-Трейд» – 20,3 тыс. тонн, ООО «Украгроком» – 13,8 тыс. тонн, ООО «Продэксим» – 12,9 тыс. тонн.

При этом общий объем экспортной квоты для пшеницы до 31 марта 2011 года составляет 1 млн. тонн, а объем квоты, распределенный согласно решению комиссии 12 ноября 2010 года – 500 тыс. тонн.

В число субъектов хозяйственной деятельности, среди которых распределены квоты на экспорт кукурузы, вошли следующие компании: ООО «Гермес-Трейдинг» – 89,2 тыс. тонн, ООО «Поле-Порт» – 3,1 тыс. тонн, ООО «Виталмар Агро» – 50,2 тыс. тонн, ООО «Компания Агро-Трейд» – 36,2 тыс. тонн, ООО «Производственное предприятие «Надежда» – 8,6 тыс. тонн, ООО «Агропромышленная группа» – 7,5 тыс. тонн, ООО «Хлеб Инвестбуд» – 543,5 тыс. тонн, ООО «Зерно-Трейд» – 81,5 тыс. тонн, ООО «Нобл Ресорсиз Украина» – 33,2 тыс. тонн, ООО с ИИ «НовоФарм» – 16,5 тыс. тонн, ООО «ТД Браво» – 13,6 тыс. тонн, сельскохозяйственное ООО «Довира» – 10,9 тыс. тонн, ООО «Дельта Премиум Ресурс» – 20,3 тыс. тонн, ООО «Кернел-Трейд» – 135,9 тыс. тонн, ООО «КЛОВ» – 135,9 тыс. тонн, ООО «Украинские аграрные инвестиции» – 9,1 тыс. тонн, ООО «Продэксим ЛТД» – 6,3 тыс. тонн, ПВГП «Автотранс» – 9,9 тыс. тонн, ООО «ФА Интертрейдинг Украина» – 45,3 тыс. тонн, ПАО «Носовское ХПП» – 25,4 тыс. тонн, Агропромышленный торговый дом «СГ» – 5,4 тыс. тонн, ООО «Бурат» – 19,1 тыс. тонн, ЗАО «Рамбурс» – 22,6 тыс. тонн, ООО «Украгроком» – 31,7 тыс. тонн.

При этом общий объем экспортной квоты для кукурузы до 31 марта 2011 года составляет 3 млн. тонн; объем квоты, распределенный согласно решению комиссии 12 ноября 2010 года, – 1,482 млн. тонн; не распределенный остаток экспортной квоты – 1,519 млн. тонн; высвобожденный объем квоты – 3,1 тыс. тонн.

Вместе с тем, отмечается в протоколе заседания комиссии, в УАК сообщают, что в ближайшие дни будет подготовлено предложение правительству о распределении дополнительных экспортных объемов зерна, практически всего остатка профицита.

По данным УАК, профицит (за вычетом распределенных объемов) оценивается в объеме порядка 5 млн. тонн, без учета возможного поступления на баланс 2010/2011 маркетингового года, до 1 июля текущего года, зерна урожая-2011 (ячменя и пшеницы). В последние годы такое "досрочное" поступление варьирует в объемах 1-1,5 млн. тонн, сообщил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ.

(УНИАН)