Анонс на 13 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Новые тарифы на услуги ЖКХ: насколько и почему они будут расти? Экономическая обоснованность повышения тарифов». Участники: экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, экс-министр топлива и энергетики Украины, депутат Киеврады, ген.директор АЕК «Киевэнерго» в 1995-1999 и 2000-2005гг., глава Одесской ОГА в 2006-2007 гг. Иван Плачков.

* Пресс-конференция на тему: «Финансовая «война» банков с должниками: кому достанутся «трофеи» - квартиры и авто?». Участники: председатель правления МОО „Міжнародна Лига защиты прав граждан" Эдуард Багиров; пострадавшая от ипотечной аферы Анна Анголенко.

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