Курс НБУ на 13.01.10

Официальный курс НБУ на 13.01.10100 USD – 795.8200 (12 января – 795.8200)100 EUR – 1032.4173 (12 января – 1030.4277)10 RUR – 2.6179 (12 января – 2.5986)Учетные курсы банковских металлов на 13.01.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU10Золото-110101.70 (12 января-109902.74)961 XAG 10 Серебро-2355.63 (12 января-2350.85)962XPT10Платина-142372.20(12 января-139109.34)964XPD10Палладий-64063.51 (12 января-60641.48)

Официальный курс НБУ на 13.01.10 100 USD – 795.8200 (12 января – 795.8200) 100 EUR – 1032.4173 (12 января – 1030.4277) 10 RUR – 2.6179 (12 января – 2.5986) Учетные курсы банковских металлов на 13.01.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU10Золото-110101.70 (12 января-109902.74) 961 XAG 10 Серебро-2355.63 (12 января-2350.85) 962XPT10Платина-142372.20(12 января-139109.34) 964XPD10Палладий-64063.51 (12 января-60641.48)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter