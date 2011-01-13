В бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате оползней погибли 267 человек

По меньшей мере 267 человек погибли в результате серии оползней в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местной службы гражданской обороны.

Мощные грязевые потоки сошли сразу на несколько городов в горной части штата Рио-де-Жанейро после сильнейшего ливня в ночь на среду. За сутки в регионе выпало около 800 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме.

По данным спасателей, только в городе Терезополис, расположенном в горах в 90 километрах к северу от Рио, погибли 130 человек, которые оказались под завалами вместе со своими домами. Более двух тысяч жителей лишились крова. Они временно размещены в зданиях школ и крытых стадионов.

В соседних городах Петрополис и Нова-Фрибургу погибли, соответственно, 30 и 107 человек, а число сошедших с гор оползней превысило 30, отмечает служба гражданской обороны.

Во всех трех пострадавших городах нарушена подача воды и электричества, оборваны телефонные провода.

В расчистке завалов на месте принимают участие 800 бойцов отрядов гражданской обороны, а также специализированный отряд спасателей, который принимал участие в ликвидации последствий землетрясения на Гаити год назад.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни в регионе могут повториться. Службы спасения и гражданской обороны Рио-де-Жанейро приведены в состояние повышенной готовности.