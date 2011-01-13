Еврокомиссар предупредил Януковича о возможном “замораживании” отношений

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ фактически предупредил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о вероятности замораживания развития отношений между Брюсселем и Киевом, если в Украине не остановят процесс отхода от демократических ценностей.

Об этом сообщает радио “Свобода” со ссылкой на Financial Times.

Газета также отмечает, что Ш.ФЮЛЕ поддержал заявление США относительно обеспокоенности преследованиями украинской оппозиции и ограничением свободы прессы в Украине.

Еврокомиссар фактически подтвердил, когда сказал о нежелании «говорить сейчас на тему каких-либо последствий», которые могут быть, если Украина отойдет от демократии, что ЕС готовит документ с оценкой политической ситуации в Украине.

Financial Times также обращает внимание на достаточно обтекаемую реакцию Ш.ФЮЛЕ на факты отказа команды В.ЯНУКОВИЧА расследовать проявления коррупции среди своих союзников, прямо способствующие взяточничеству и бюрократизму в действующей власти, которые назвали ему журналисты и иностранные инвесторы в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Ш.ФЮЛЕ находился с визитом в Украине 10-11 января с целью обсудить развитие отношений между ЕС и Украиной в 2011 году.