ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Какие госпредприятия будет продавать Украина в 2011 году», в котором пишет – в планах на 2011 год Фонд госимущества заложил продажу акций 162 предприятий…

http://delo.ua/ukraine/kakie-gospredprijatija-budet-pro-149972/

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Также «Дело» публикует материал «Какие вопросы будут обсуждаться на экономическом форуме в Давосе», в котором пишет - эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предлагают признать беспомощность перед грядущими кризисами и попытаться создать некую совместную сеть реагирования на риски. Соответствующий доклад опубликован в преддверии форума в Давосе…

http://delo.ua/world/kakie-voprosy-budut-obsuzhdats-149997/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Дорогая пенсионная реформа» пишет - в Кабмине озвучили намерения относительно темпов реформирования отечественной пенсионной системы. Правительству придется искать источники финансирования своей затеи…

http://state.eizvestia.com/full/dorogaya-pensionnaya-reforma

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Также «Экономические известия» в публикации «Столичное жилье продолжает дешеветь» пишут - средние цены на квартиры в 2010 г. на «первичке» практически не изменились, а на «вторичке» подешевели на 6-6,5%. По словам экспертов, если ипотека не возобновится, цены на жилье будут продолжать плавно снижаться и в текущем году…

http://markets.eizvestia.com/full/stolichnoe-zhile-prodolzhaet-deshevet

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«Экономические известия» в публикации «Принцип «подкрученных весов» стал доминирующим на зернорынке» пишут - распределение квот на экспорт зерна снова было предвзятым. В списки экспортеров не попало большинство известных транснациональных компаний, которые располагают реальными объемами зерна. Львиную долю «повторного» экспорта осуществит госоператор «Хлебинвестбуд»…

http://markets.eizvestia.com/full/princip-podkruchennyh-vesov-stal-dominiruyushhim-na-zernorynke

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«Газета по-киевски» в публикации «Оперативная память Кабмина» пишет – допустим, вы перед выбором: отдать бюджетные деньги украинским историкам или потратить их на оздоровление депутатского корпуса…

http://mycityua.com/articles/column/2011/01/13/015746.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Убытки европейских клубов достигли рекордных 1,2 млрд евро» пишет – УЕФА обескуражено этой цифрой, ведь со следующего года вводится правило бездефицитного бюджета. А что делать нашим, заведомо убыточным клубам – вообще загадка…

http://sport.mycityua.com/articles/2011/01/13/011903.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На евро сейчас можно заработать» пишет – эксперты советуют сыграть на курсе…

http://www.segodnya.ua/news/14212334.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кто и для чего "замутил" повышение тарифов?..» пишет – 2011-ый привнесет в нашу жизнь немало «радостных» событий. Одно из них – повышение коммунальных тарифов. Итак, готовьтесь к обдираловке - пока все усилия власти удешевить энергоресурсы, увы, приводят лишь к перманентному росту тарифов…

http://economics.unian.net/rus/detail/73629

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Простые истины» пишет – Стокгольмский арбитраж нашел три свидетельства заинтересованности российского правительства в экспроприации имущества ЮКОСа. Это избирательность преследования, а также ход налоговой проверки нефтяной компании и распродажи ее активов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253032/prostye_istiny

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Также издание «Ведомости» в публикации «Плата за взятку» пишет – Администрация президента России решила, как штрафовать за взятки и бороться с посредниками при их получении, а также как расследовать факты подкупа за рубежом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253033/plata_za_vzyatku

(УНИАН)