Янукович считает неотложной необходимость выполнения всех обязательств перед ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает неотложную необходимость выполнения Украиной всех взятых обязательств перед Советом Европы с целью прекращения мониторинга государства со стороны этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Комиссии по развитию демократии и утверждению верховенства права, которое проходит сегодня в Киеве.

Обращаясь к членам комиссии, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что они, независимо от своих политических взглядов, будут конструктивно работать на ускорение выполнения Украиной своих обязательств перед Советом Европы.

«Я хочу сказать, что мы с вами должны выполнить историческую миссию: в конце концов, взятые Украиной обязательства перед Советом Европы – выполнить. И мы это начнем делать совместными усилиями, шаг за шагом, и до тех пор, пока мы не закончим этот процесс, работа этой государственной комиссии не будет останавливаться», - отметил Президент.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Украине в ближайшее время необходимо сделать все, чтобы прекратить мониторинг со стороны Совета Европы.

«А без выполнения обязательств это невозможно», - отметил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что очень решительно настроен в отношении этого процесса.