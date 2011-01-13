Янукович удивлен, что в Украине действует Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ удивлен, почему в Украине до сих пор применяется Уголовно-процессуальный кодекс, который был принят в 1960 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Комиссии по развитию демократии и утверждения верховенства права сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принятие нового Уголовно-процессуального кодекса является одним из до сих пор невыполненных обязательств Украины перед Советом Европы.

«Все удивлены не меньше, чем я, когда узнали информацию, что мы до сих пор живем по Уголовно-процессуальному кодексу 1961 года или 1960», - уточнил Президент после замечания председателя Комиссии по развитию демократии и утверждению права Сергея ГОЛОВАТОГО по поводу года принятия этого документа.

«1960 года. И как это можно объяснить – трудно сказать. Но это так», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.