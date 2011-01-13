ГЛАВНОЕ на 13 января (день)

Основные события первой половины дня

Международные отношения

Представители Европейской Бизнес Ассоциации проинформировали комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ о проблемах ведения бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В частности, представители ЕБА во время встречи с Ш.ФЮЛЕ очертили основные аспекты бизнес-климата, презентовали новый уровень Индекса Инвестиционной Привлекательности Украины, и в частности остановились на 7 основных проблемных вопросах для ведения бизнеса в Украине, в решении которых не произошло значительных изменений.

Среди этих вопросов: коррупция, система судопроизводства, земельная система, возмещение НДС, валютное регулирование, таможенное регулирование, технические барьеры в торговле и необходимость постоянного конструктивного диалога власти и бизнес-сообщества.

Во время встречи с Ш.ФЮЛЕ представители ЕБА также отметили слабую систему соблюдения введения украинских законов, что приводит к значительным практическим проблемам.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ подтвердил свою готовность сотрудничать с Европейской Бизнес Ассоциацией по многим экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ находился с визитом в Украине 10-11 января.

После его встречи 11 января с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ пресс-секретарь главы правительства сообщил, что в разговоре с М.АЗАРОВИМ Ш.ФЮЛЕ отметил, что Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает изменение бизнес-климата в Украине.

«Ш.ФЮЛЕ сообщил, что он встречался с членами Европейской Бизнес Ассоциации в Украине, и они в целом положительно оценили изменения бизнес-климата, которые произошли в Украине за последнее время», – сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, также Ш.ФЮЛЕ отметил, что представители Европейской Бизнес Ассоциации высоко ценят то, что премьер-министр Украины лично встречается с представителями деловых кругов, и рассчитывают на продолжение такого же производительного диалога с властью.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.

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Украина достигла небольшого прогресса в борьбе с коррупцией в течение последних 4 лет, несмотря на постоянные заявления лидеров страны о намерении предпринимать действия.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Украина должна срочно ввести в действие антикоррупционные законы для выполнения своих международных обязательств и продемонстрировать большую политическую волю в борьбе с коррупцией», - отмечается в документе.

Организация, в частности, рекомендует Украине принять фундаментальное антикоррупционное законодательство, усилить ответственность государственных учреждений за борьбу с коррупцией и создать специальный орган по расследованию коррупционных действий со специальными прокурорами.

Кроме того, список рекомендаций включает в себя реформирование законодательства о государственной службе и конфликте интересов, пересмотр системы контроля за финансированием политических партий для обеспечения прозрачности такого финансирования, дальнейшее развитие общественного диалога, в частности, с бизнесом для борьбы с коррупцией.

В докладе также отмечается, как позитив, принятие Украиной нового закона о государственных закупках, а также закона о судоустройстве, улучшающего гарантии независимости и беспристрастности судебной системы.

ОЭСР оценил усилия Украины в борьбе с коррупцией в рамках Инициативы относительно Восточной Европы и Центральной Азии, носящей название Стамбульский антикоррупционный план действий.

Эта инициатива стартовала в 2003 году для поддержки антикоррупционных реформ в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Украине и Узбекистане.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 248 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения, которые предусматривают исключение норм, касающихся уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривню.

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Верховная Рада Украины отклонила ранее принятый Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент принял данный закон 21 декабря 2010 года, однако Президент ветировал его.

Изменениями к Закону "О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса" предусматривалось продлить действия процедуры погашения кредиторской и дебиторской задолженностей предприятиями топливно-энергетического комплекса до 1 января 2013 года (вместо 1 января 2011 года). При этом предлагалось распространить такое погашение на задолженность, которая образовалась по состоянию на 1 января 2007 года (а не на 1 января 2005 года).

В то же время законом для предприятий топливно-энергетического комплекса, внесенных в Реестр предприятий топливно-энергетического комплекса, которые принимают участие в процедуре погашения задолженности, предусматривалось разрешить реструктуризацию основного налогового долга (без пени и штрафных санкций) путем рассрочки его погашения сроком на 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации. Для государственных и коммунальных предприятий, хозяйственных обществ топливно-энергетического комплекса с долей государства в уставных фондах более 50%, которые внесены в названный реестр, разрешалось провести реструктуризацию кредиторской и дебиторской задолженностей сроком до 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации (а не до 10 лет).

Таким образом, закон делал невозможным выполнение всех судебных решений, по которым должниками являются предприятия топливно-энергетического комплекса, внесенные в вышеупомянутый реестр (кроме решений о выплате заработной платы, возмещении материального (имущественной) вреда, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взыскании алиментов).

Президент указал, что такой мораторий нарушает и конституционный принцип равенства всех субъектов права собственности перед законом (часть 4 статьи 13 Конституции Украины), поскольку предусматривает преимущества относительно выполнения обязательств для определенных субъектов ведения хозяйства. Глава государства предложил отклонить данный закон.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 297 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон предусматривает, что преднамеренное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, если это привело или могло привести к невозможности эксплуатации, нарушение нормального функционирования таких объектов, повлекшее опасность для жизни или здоровья людей или имущественный ущерб в крупном размере, карается штрафом от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно или общеопасным способом, караются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они повлекли имущественный ущерб в особо крупном размере или гибель человека или другие тяжелые последствия - караются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Под объектами жилищно-коммунального хозяйства в этой статье следует понимать жилищный фонд, объекты благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, а также их сети или составляющие (крышки люков, решетки на них и т.п.). Имущественный ущерб считается причиненным в крупных размерах, если прямые убытки составляют сумму, которая в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а в особо крупных размерах - если прямые убытки составляют сумму, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

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Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 264 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон предусматривает установление платы за выдачу дубликатов лицензий на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, копий этих лицензий, их переоформления, а также за выдачу сертификатов на право осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами в Украине и их дубликатов, с направлением указанных полученных средств на счета государственного бюджета Украины.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 289 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в Украину по действительным паспортным документам. При этом иностранцы и лица без гражданства должны получить в установленном порядке въездную визу, если другое не предусмотрено законодательством Украины.

Въезд в Украину иностранцу и лицу без гражданства не разрешается: в интересах обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка; если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине, здравоохранения, а также обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды; если при нарушении ходатайства о въезде или при въезде в Украину он подал о себе заведомо неправдивые сведения или поддельны или испорченные документы, а также если его документы не отвечают установленному образцу или принадлежат другому лицу и т.п.

Иностранец и лицо без гражданства, которым не разрешается въезд в Украину, при попытке въезда в Украину в пункте пропуска через государственную границу не пересекают госграницу и в кратчайший срок возвращаются в государство, из которого они прибыли, или в государство, которое выдало паспортный документ, тем самым перевозчиком, который осуществлял их перевозку в Украину или, по их согласию, самостоятельно. Расходы на возвращение несут такой перевозчик и иностранец или лицо без гражданства.

В случае невозможности немедленного возвращения иностранца и лица без гражданства они находятся в пункте пропуска через государственную границу Украины до возвращения.

Иностранцы и лица без гражданства в случае незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска через государственную границу задерживаются и, в случае, если нарушение им законодательства Украины не предусматривает уголовной ответственности, возвращаются в страну предыдущего пребывания в установленном порядке. Таким иностранцам и лицам без гражданства запрещается въезд в страну в течение следующих 10 лет. Они в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, вносятся в базу данных лиц, которым согласно законодательству Украины не разрешается въезд в Украину или временно ограничено право выезда из Украины.

Иностранец и лицо без гражданства должен быть выдворен за пределы Украины в случае, если совершил преступление после отбывания назначенного ему наказания; добровольно не выполнил решения о сокращении срока его временного пребывания в Украине в определенный в этом решении срок; его пребывание в Украине представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и т.п.

Соцполитика

Правительство возобновило программу создания рабочих мест в угольных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Харькове сообщил заместитель министра социальной политики Андрей ЧЕРКАСОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о динамике создания новых рабочих мест в Украине в начале 2011 года.

А.ЧЕРКАСОВ подчеркнул, что в 2010 году на создание новых рабочих мест правительство выделило более 300 млн. грн., в том числе 10 млн. грн. - на создание первого рабочего места для выпускников вузов и ПТУ, которые не имели до этого работы.

Кроме этого, по словам А.ЧЕРКАСОВА, через систему фондов страхования на случай безработицы создана «дотация работодателя на создание рабочего места». Эта дотация предусматривает на протяжении года компенсацию заработной платы работника, если работодатель обязуется на протяжении следующего года не разрывать трудовых отношений с этим работником.

«Через систему фондов страхования на случай безработицы создается «дотация работодателя на создание рабочего места»: работодателю компенсируется заработная плата не выше средней по региону на протяжении года при обязательстве работодателя второй год этого работника содержать. Таких рабочих мест приблизительно 30 тыс. создано через этот фонд», - сказал он.

А.ЧЕРКАСОВ отметил, что на протяжении 2010 года произошло сокращение на 106 тыс. количества рабочих мест по Украине. По его словам, такое формальное сокращение рабочих мест произошло из-за увольнения сотрудников участковых избирательных комиссий, которые работали на выборах разного уровня на протяжении 2010 года.

А.ЧЕРКАСОВ выразил убеждение, что благодаря программам правительства в Украине в 2010 году была заметная положительная динамика создания рабочих мест.

«В 2010 году количество рабочих мест уменьшилось на 106 тыс., но там значительная часть членов участковых комиссий, которые юридически были работниками и, соответственно, выборы закончились, они уволены. Если бы не эти члены комиссий, я думаю, было бы плюс 100 тысяч мест», - отметил он.

А.ЧЕРКАСОВ подчеркнул, что упомянутые программы будут продолжаться и на протяжении 2011 года, и выразил уверенность в положительной динамике создания новых рабочих мест.

Банки

Кабинет министров намерен активизировать работу с банковским сектором для улучшения условий кредитования перспективных и важных для страны инвестиционных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ во время представления руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава КАСЬКИВА.

Он напомнил, что по оценкам правительства, в 2011 году в экономику Украины будет привлечено свыше 100 млрд. грн. инвестиционных средств. Поэтому перед агентством стоят важные и масштабные задания.

Уже в ближайшее время должна быть подготовлена программа инвестиционно-инновационной деятельности на текущий год.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство будет сотрудничать со всеми крупными налогоплательщиками, которых сегодня насчитывается около 1200 и которые создают до 90% национального ВВП, поскольку государственные инвестиционные программы должны учитывать инвестиционные планы крупных компаний.

В результате, подчеркнул А.КЛЮЕВ, в стране должна быть построена эффективная модель государственно-частного партнерства, которая не только позволит ускорить экономический рост, но и провести в ближайшие годы эффективную модернизацию промышленности.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владислава КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которое было создано в декабре на базе Госагентства по инвестициям и развитию и Госагентства по управлению национальными проектами.

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Национальный банк Украины обращает внимание банков и финансовых учреждений на то, что правила системы WebMoney Transfer не были согласованы с НБУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

В сообщении указывается, что общие принципы функционирования платежных систем в Украине определены Законом Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине». Статьей 9 Закона установлено, что правила внутригосударственной и международной платежной системы, созданной резидентом, должны быть согласованы платежной организацией этой системы с НБУ. Порядок согласования правил платежных систем определен Положением о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 25.09.2007 г. №348. Согласно Положению платежная организация обязана согласовать правила платежной системы с Национальным банком Украины до начала предоставления услуг соответствующей системы. Деятельность, связанная с выпуском электронных денег в Украине, регулируется Положением об электронных деньгах в Украине, утвержденным постановлением Правления НБУ от 04.11.2010 г. №481, согласно которому выпуск электронных денег в Украине имеют право осуществлять банки, которые согласовали с Национальным банком Украины правила системы электронных денег.

По состоянию на 1 января 2011 года Национальный банк Украины согласовал правила 8 платежных систем, созданных банками, и 5 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями.

«Правила системы WebMoney Transfer не были согласованы Национальным банком Украины. На запрос Национального банка Украины относительно сотрудничества банков с компанией WebMoney Transfer ни один из банков не сообщил о сотрудничестве с компанией WebMoney Transfer»Ю, - отмечается в сообщении НБУ.

В то же время Нацбанк со ссылкой на публикации в СМИ отметил, что заместитель директора компании WebMoney Transfer по работе с финансовыми учреждениями сообщил, что компания WebMoney Transfer в своей деятельности опирается на банковскую инфраструктуру.

«Рекомендуем банкам и небанковским финансовым учреждениям Украины учитывать вышеизложенную информацию и информировать своих клиентов о том, что для безопасности осуществления расчетов следует пользоваться услугами тех платежных систем, которые согласовали правила в Национальном банке Украины», - говорится в сообщении НБУ.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9820 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9620/7,9705 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2650 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,1102 рубля за доллар (-0,2418).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3127/1,3129 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4555/10,4780 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4685/10,4860 грн./евро.

Земельные отношения

2 марта состоятся парламентские слушания на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Тему парламентских слушаний предложил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Ранее в марте по инициативе народных депутатов от Партии регионов предлагалось провести парламентские слушания на тему: «Законодательное урегулирование внедрения рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине».

ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила повысить тарифы на электроэнергию для населения, потребляющего ежемесячно свыше 150 кВт/ч на 30% с 1 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% - до 31,67 копеек за кВт/ч; тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% - до 29,25 копеек за кВт/ч.

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% или 24,34 копейки за кВт/ч. При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250, соответственно).

Кроме того, своим решением комиссия предусмотрела, что оно не распространяется на ряд льготных категорий потребителей. В частности, на жителей многоквартирных домов, не газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение; на жителей общежитий семейного типа, на многодетные семьи (воспитывающие от трех и более детей) и семьи, в которых воспитываются приемные дети, а также на семьи содержащие дома семейного типа для сирот.

Как отметил в ходе принятия решения член НКРЭ Константин ТЕЛИЧКО, данное повышение по расчетам регулятора не коснется большинства населения, поскольку оно не превышает порогов потребления, зафиксированных принятым документом. Кроме того, отметил член комиссии, экономический эффект данного повышения для отечественного теплоэнергетического комплекса составит порядка 2 млрд. грн., на которые планируется сократить объемы, так называемого, перекрестного субсидирования. Он также сообщил, что в ближайшее время постановление НКРЭ будет направлено на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, а в дальнейшем на 39% с августа 2011 года.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС); для населения, использующего электроплиты, – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС); для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Между тем, правительство в целом рассматривает три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше, рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% – с апреля и на 50% – с сентября), а также вариант сохранения тарифов неизменными.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

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Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО ТД «Континиум - Галичина» и ПИИ «ЛУКОЙЛ - Украина» в целом на 34 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что, как показало расследование, нефтетрейдеры в декабре 2009 – январе 2010 гг. без объективно оправданных причин одновременно повысили и удерживали на одинаковом уровне розничные цены на нефтепродукты в пределах города Киева.

Как сообщал УНИАН, 4 января т.г. АМКУ возбудил дело по факту резкого повышения цен на бензин марок А-95 и А-92, которое произошло в конце 2010 г. и в первые дни 2011 года, со стороны основных операторов рынка нефтепродуктов.

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Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 21 декабря 2010 года отменил решение Хозяйственного суда г. Киева от 13 октября 2010 года по иску ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» к ЗАО «УкрГаз-Энерго» о взыскании 860 млн. 874 тыс. 366,04 грн.

Об этом сказано в постановлении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе отмечается, что 28 февраля 2007 года между ДК «Укртрансгаз» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» был заключен договор на транспортировку природного газа.

В соответствии с условиями договора истец обязался предоставить услуги ответчику по транспортировке трубопроводным транспортом природного газа от пунктов приема-передачи газа в магистральные трубопроводы к пунктам назначения – газораспределительным станциям, а ответчик обязывается уплатить за транспортировку газа установленную плату.

В соответствии с условиями указанного договора на протяжении августа 2007 года – марта 2008 года истец предоставил ответчику услуги по транспортировке газа в объеме 10,7 млрд. куб. м общей стоимостью 751,244 млн. грн.

По утверждению истца, часть предоставленных услуг в сумме 170,7 млн. грн. ответчик оплатил, после чего осталась задолженность в сумме 580,543 млн. грн.

В свою очередь, за период с декабря 2007 года по март 2008 года ответчик перечислил истцу денежные средства в сумме 750,7 млн. грн. за предоставленные услуги по транспортировке газа. Кроме того, ответчик перечислил истцу средства в сумме 50 млн. грн. как предоплату за услуги по транспортировке газа ответчику в апреле 2008 года.

В то же время истец вернул ответчику часть полученных средств в счет оплаты по договору в размере 580 млн. грн., (возвращение авансового платежа за транспортировку природного газа в январе-марте 2008 г.).

Коллегия суда пришла к выводу, что истец, вернув полученные в счет оплаты по договору средства, такими образом отказался принять надлежащее выполнение, предложенное ответчиком. Следовательно, указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что как у ЗАО «УкрГаз-Энерго» отсутствует спорная задолженность по договору, так у ДК «Укртрансгаз» отсутствует правовое основание для взыскания указанной суммы с учетом индекса инфляции, 3% годовых и пени.

Справка УНИАН. ЗАО «УкрГаз-Энерго» создано в феврале 2006 года. НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.

АПК

Госкомветмедицины Украины усиливает контроль продуктов животного происхождения и кормов, которые импортируются из ФРГ, в связи с заражением мяса и яиц птицы диоксином.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомветмедицины.

В частности, комитет послал запрос в Генеральный Директорат САНКО по вопросам защиты здоровья и прав потребителей, а также ветеринарной службе Германии относительно результатов расследования и выявления причин попадания диоксина в «пищевую цепь».

«На сегодняшний день ситуация находится под контролем государственной ветеринарной службы и в случае необходимости возможны другие шаги, вплоть до введения ограничений относительно ввоза продуктов животного происхождения и кормов из зоны риска», - отмечено в сообщении.

Также в сообщении сказано, что рассматривается возможность временного введения дополнительных требований при импорте вышеупомянутых товаров в Украину – лабораторного вывода об отсутствии диоксинов.

Напомним, на прошлой неделе в Германии разгорелся так называемый "диоксиновый скандал", поскольку выяснилось, что в комбикорм для свиней и птицы попал диоксин.

Власти Германии запретили торговлю продукцией более 4,7 тысячи сельскохозяйственных предприятий из-за опасений, что производимые на них яйца и мясо могут быть заражены опасным веществом.

Диоксины вызывают целый ряд серьезных заболеваний, среди которых образование злокачественных опухолей, психические расстройства, нарушение обучаемости, снижение иммунитета, сокращение содержания мужского гормона, диабет, импотенция, эндометрит.

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Белоруссия приостановила поставки пива из Украины. Об этом сказал в четверг начальник сектора пивоваренной отрасли концерна "Белгоспищепром" Евгений МАРЬЮШИЧ, сообщает РИА Новости.

"Украинские поставщики не хотят принимать наше предложение по установлению минимальных цен на пиво", - пояснил он.

При этом он напомнил, что 4 апреля 2010 года концерн инициировал антидемпинговое расследование в отношении поставок украинского пива.

"При подаче заявления о начале расследования мы провели анализ импорта пива, в частности из Украины. Были установлены факты демпинга", - рассказал начальник сектора.

По его данным, стоимость украинского пива на границе с Белоруссией составляет около 25 американских центов за литр.

"Они выкупают целые полки в магазинах и сбивают цены на белорусское пиво", - сказал он.

Он сообщил, что импортное пиво занимает 30% белорусского рынка.

"Если Россия последние 3 года стоит практически на одном и том же уровне, то Украина с 2005 года увеличила поставки в 12 раз", - добавил Е.МАРЬЮШИЧ.

По его данным, за 11 месяцев 2010 года общий импорт пива в Белоруссию составил 12,9 млн. декалитров, из них на Украину пришлось 4,3 млн.

Евро-2012

В Киеве к Евро-2012 информационные указатели на домах и автодорогах будут заменены не только в пределах 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский», но и всюду в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА по вопросам подготовки Киева к Евро-2012 Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, новые указатели дадут возможность туристам свободно ориентироваться в столице.

А.ГОЛУБЧЕНКО также информировал, что сейчас продолжается работа по разработке вида фасадной части жилищного фонда в 1,5-километровой зоне вокруг НСК “Олимпийский”.

«Большинство домов в центре столицы имеют собственные исторические фасады. Те здания, которые являются памятниками архитектуры, будут иметь первозданный обновленный вид. А вот для современных домов будет разработан единый вид фасадов», - рассказал он.

Кроме того, по информации А.ГОЛУБЧЕНКО, на протяжении 2011 года коммунальные дорожные службы будут обновлять автодороги столицы как в 1,5-километровой зоне, так и в целом по городу. В частности, предусматривается осуществить капитальный ремонт бульвара Леси Украинки, переулка Лабораторного, проспекта Бажана и проспекта Победы. Также в конце января начнется реконструкция Троицкой площади в соответствии с проектом, утвержденным градостроительным советом Киева.

Согласно планам мэрии, к началу проведения спортивных соревнований в центре Киева будет действовать 120 туалетов, которые будут подключены к инженерным сетям и оборудованы для людей с физическими изъянами. Кроме того, будут приведены в порядок действующие стационарные туалеты. Установят также необходимое количество биотуалетов, в первую очередь, на территории фан-зоны, ведь на время проведения финального матча ожидается присутствие 90 тыс. болельщиков.

Заместитель председателя КГГА также информировал, что туристам-болельщикам будет предложен единый билет на матчи Евро в столице, в стоимость которого также будет входить проживание в выбранной гостинице и посещение желаемых туристических маршрутов.

«Мы планируем разработать единый образец проездного билета, который будет иметь единую цену и будет действительным в любом виде общественного транспорта», - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил также, что в центре города, на вокзалах и в местах скопления людей будут созданы туристические центры, где гости смогут получить всю необходимую для себя информацию.

Погода

Завтра в Украине ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, на востоке, в Крыму и Приазовье умеренные осадки, днем в северных областях - без существенных осадков.

В Украине местами туман, на дорогах гололедица, в центральных, восточных областях и Приазовье гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (днем в Закарпатье и Прикарпатье 2-7° тепла, ночью в восточной части 2-7° мороза); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

(УНИАН)